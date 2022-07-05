تقرير: أردوغان يقوض العقوبات الغربية ضد روسيا

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين التوقف عن استرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أن الأخير يقوض العقوبات الغربية ضد موسكو.

ونبهت المجلة في تقرير، إلى أنه بالإضافة إلى مواقفه الخطيرة، نجح أردوغان في تهديد تماسك حلف ”الناتو“ بشكل خطير، من خلال شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع ”أس 400″؛ ما أدى إلى إزالة تركيا من برنامج طائرة الشبح الأمريكية ”أف 35“ الذي كانت عضوًا منتِجًا فيه.

ولفتت إلى أن تلك الصواريخ المتطورة رغم أنها لا تزال في المستودعات منذ عام 2019، إلا أن لديها القدرة – إذا تم نشرها – لإحداث أضرار جسيمة لأمن التحالف؛ نظرًا لقدرتها على جمع معلومات استهداف مهمة على طائرات الحلفاء والتي يمكن مشاركتها مع الروس.

رفض المشاركة في العقوبات

وفيما يتعلق بموضوع روسيا، فإنه وبينما يبدو أن تركيا تساعد القوات الأوكرانية من خلال بيع طائرات بدون طيار، فإنها ترفض المشاركة في نظام العقوبات ضد روسيا، وفقا للمجلة.

وأشارت إلى أنه على العكس من ذلك، يعمل أردوغان بنشاط على تقويض العقوبات الغربية من خلال السماح بنقل الأصول المالية الروسية وإيداعها في بنوك تركية، وأنه في المقابل يكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنقرة بالسماح بشحن الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى تركيا، أي البضائع التي سُرقت من الشعب الأوكراني ويتم بيعها الآن في السوق.

وقالت المجلة: ”لكن أردوغان اتخذ أيضًا إجراءات أخرى ضد الأمن الغربي تتمثل في التصعيد العسكري من قبل القوات البحرية التركية في شرق البحر المتوسط، ​​الذي يتحدى بشكل مباشر المياه الإقليمية القائمة والمناطق الاقتصادية الخالصة لدول مثل قبرص واليونان“.

تصرفات أردوغان

وأضافت المجلة: ”إن التغاضي عن شدة تصرفات أردوغان في الحكم من أجل إيجاد طريقة للعمل مع تركيا يقوض بشكل أساسي الأهداف التي يسعى الغرب إلى تحقيقها ودعمها، والحقيقة أن التواصل الإيجابي الوحيد الذي قام به أردوغان أخيرا تجاه الغرب هو إزالة اعتراضاته على السماح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو“.

واعتبرت المجلة أن تلك الخطوة لا تعالج أيًا من الاهتمامات الأخرى والاستفزازات التركية.

وأوضحت أنه بالنسبة لـ ”الناتو“ والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك مسار واضح لكيفية التعامل مع أردوغان يتمثل في تقديم الفرصة له لفعل الشيء الصحيح، بما فيه عرض مخرج لتخليص تركيا من صواريخ ”أس-400“.

ورأت المجلة أنه في حالة توسع ”الناتو“ كان بإمكان أعضاء الناتو تقديم جميع الضمانات الأمنية إلى فنلندا والسويد بموجب المادة الخامسة مع استثناء العضوية.

وختمت بالقول: ”فيما يتعلق بدعم تركيا كدولة ديمقراطية، يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشجيع سيادة القانون بشكل لا لبس فيه وإجراء انتخابات حرة ونزيهة… يواجه التحالف الغربي بلا شك العديد من التحديات التي تهدد الركائز الأساسية للأمن الغربي، لكن هذا لا يعني أن الغرب يجب أن يعمل مع الجهات الفاعلة الخبيثة التي ستلحق المزيد من الضرر به“.