في ذكرى استقلال دامية.. بايدن: الحريات تتعرض للاعتداء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن الحريات في الولايات المتحدة تتعرض للاعتداء وحث المواطنين على تبني ”الوطنية القائمة على المبادئ“ بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وانقسامات.

وأضاف بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض احتفالا بيوم الاستقلال الأمريكي الذي شهد حدثا داميا في ولاية إيلينوي ”دائما ما نهضنا من أزماتنا ووصلنا إلى أعلى الذرى… لقد تعرضنا لاختبارات من قبل، تماما مثلما نتعرض اليوم، لكننا لم نفشل أبدا لأننا لم نتخل عن المعتقدات والوعود الأساسية التي تميز هذه الأمة“.

وأضاف ”اقتصادنا ينمو لكن ليس بدون ألم. الحرية تتعرض … للهجوم هنا وفي الخارج“.

وحث بايدن على الوحدة رغم الانقسامات في البلاد.

وقال ”في هذا اليوم ووسط العواصف والأنواء والنزاعات، نرجو أن نلزم أنفسنا بوطنية قائمة على المبادئ.. أعتقد أننا أكثر اتحادا مما نحن منقسمون… أعتقد أن بوسعنا اختيار الوحدة ووحدة الهدف“.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح في ولاية إيلينوي الأمريكية الإثنين برصاص مسلّح أطلق النار من بندقية على جمع كان يشارك في مسيرة بمناسبة عيد استقلال الولايات المتّحدة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وإثر الهجوم، تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة الكفاح لإنهاء ”وباء“ العنف المسلح في أمريكا.

وقال بايدن أنه وزوجته ”صُدما بعنف السلاح الذي أصاب في يوم الاستقلال مجدّداً مجتمعاً أمريكياً بالأسى“.

وأضاف ”لن استسلم في مكافحة وباء عنف السلاح“، مشيراً إلى توقعيه أول قانون أساسي بهذا الشأن، لكن تبقى هناك حاجة إلى ”المزيد من العمل“.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنّها أوقفت مساء الإثنين شاباً يشتبه بأنّه منفذ الهجوم المسلح في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو.

وقال مصدر أمني إنّ المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث الملقّب بـ“بوبي“ (22 عاماً) ”أوقف بدون حوادث“ بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقّب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.