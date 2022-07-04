بريطانيان ومغربي يستأنفون حكما بإعدامهم في منطقة انفصالية شرق أوكرانيا

تقدّم بريطانيان ومغربي بطلبات استئناف، قضت محكمة في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا بإعدامهم.

وقضت السلطات الانفصالية في ”جمهورية دونيتسك الشعبية“ المعلنة من جانب واحد بإعدام البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر إضافة إلى المغربي إبراهيم سعدون، بعدما اتهمتهم في يونيو/ حزيران الماضي بأنهم مرتزقة يحاربون لصالح أوكرانيا.

وأعلنت المحكمة العليا التابعة للمنطقة الانفصالية، في بيان صدر عنها الاثنين، أن سعدون تقدّم بطلب استئناف.

بدوره، ذكر ممثل عن المحكمة لوكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية أن أسلين تقدّم أيضا بطلب استئناف، الاثنين، أما بينر فتقدّم بطلب استئناف منذ يونيو/ حزيران الماضي، وفق محاميه.

واستسلم الثلاثة في أبريل/ نيسان الماضي في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد حصار استمر لأسابيع.

هذا ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون، في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.

وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير ”روسيا سيغودنيا“ و“آر تي“ مارغاريتا سيمونيان: ”سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا كان يعاني من فقر الدم الذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام“.