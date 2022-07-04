روسيا تدين "العدوان الجوي" على سوريا

واتهمت سوريا إسرائيل، يوم السبت، بشن ”عدوان جوي“ من البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، إذ استهدفت عدة صواريخ منطقة جنوب طرطوس.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربات، وهي الأولى منذ تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية المؤقتة قبل انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات بخصوص ضربات الثاني من يوليو /تموز الجاري: ”ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط“.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربات أصابت مدنيين اثنين وأحدثت بعض الأضرار المادية.