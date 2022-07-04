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أخبار

روسيا تدين "العدوان الجوي" على سوريا
تاريخ النشر: 04 يوليو 2022 18:30 GMT
تاريخ التحديث: 04 يوليو 2022 18:45 GMT

روسيا تدين "العدوان الجوي" على سوريا

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الضربات على سوريا، والتي أُلقي باللوم فيها على إسرائيل، بأنها غير مقبولة وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات. واتهمت سوريا

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المصدر: رويترز
وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الضربات على سوريا، والتي أُلقي باللوم فيها على إسرائيل، بأنها غير مقبولة وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات.

واتهمت سوريا إسرائيل، يوم السبت، بشن ”عدوان جوي“ من البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، إذ استهدفت عدة صواريخ منطقة جنوب طرطوس.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربات، وهي الأولى منذ تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية المؤقتة قبل انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات بخصوص ضربات الثاني من يوليو /تموز الجاري: ”ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط“.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربات أصابت مدنيين اثنين وأحدثت بعض الأضرار المادية.

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