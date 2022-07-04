مقتل 6 في إطلاق نار خلال استعراض يوم الاستقلال في شيكاغو

قال مسؤولون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 جراء إطلاق مسلح النار من فوق سطح أحد المباني على ما يبدو مستهدفا موكبا للاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو اليوم الاثنين، مما دفع المتفرجين المذعورين للفرار من المكان.

وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي أن ستة لقوا حتفهم ونُقل 24 إلى المستشفى، وعُثر على بندقية في موقع الهجوم.

وتبحث الشرطة عن رجل أبيض يعتقد أن سنه يتراوح بين 18 و20 عاما، وطلبت من العامة معلومات للمساعدة في العثور عليه، وقالت إن التقارير الأولية تشير إلى أنه أطلق النار من على سطح أحد المباني.

وقالت نانسي روتيرنج رئيسة بلدية هايلاند بارك في المؤتمر الصحفي: ”مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب“.

لحظات الهلع عقب إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بذكرى عيد الاستقلال الأمريكي في شيكاغو.. وسقوط قتلى ومصابين#إرم_نيوز #Chicago #HighlandPark #Highland pic.twitter.com/gD7RANyHPI — إرم نيوز (@EremNews) July 4, 2022

يأتي حادث إطلاق النار في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو/ أيار أسفرت عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، وهجوم في 14 مايو أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.

وقال متحدث باسم مستشفى إن هناك 31 مصابا، وأوضح المتحدث جيم أنتوني أن العاملين في مستشفى نورث شور هايلاند بارك يعالجون 26 شخصا ونُقل خمسة إلى مستشفى نورث شور إيفانستون.

وتابع أنتوني: ”الغالبية العظمى أصيبوا بأعيرة نارية. وأصيب الباقون بجروح نتيجة الفوضى خلال العرض“.