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أخبار

مقتل 6 في إطلاق نار خلال استعراض يوم الاستقلال في شيكاغو
تاريخ النشر: 04 يوليو 2022 17:48 GMT
تاريخ التحديث: 04 يوليو 2022 19:00 GMT

مقتل 6 في إطلاق نار خلال استعراض يوم الاستقلال في شيكاغو

قال مسؤولون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 جراء إطلاق مسلح النار من فوق سطح أحد المباني على ما يبدو مستهدفا موكبا للاحتفال بيوم الاستقلال في

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 جراء إطلاق مسلح النار من فوق سطح أحد المباني على ما يبدو مستهدفا موكبا للاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو اليوم الاثنين، مما دفع المتفرجين المذعورين للفرار من المكان.

وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي أن ستة لقوا حتفهم ونُقل 24 إلى المستشفى، وعُثر على بندقية في موقع الهجوم.

وتبحث الشرطة عن رجل أبيض يعتقد أن سنه يتراوح بين 18 و20 عاما، وطلبت من العامة معلومات للمساعدة في العثور عليه، وقالت إن التقارير الأولية تشير إلى أنه أطلق النار من على سطح أحد المباني.

وقالت نانسي روتيرنج رئيسة بلدية هايلاند بارك في المؤتمر الصحفي: ”مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب“.

يأتي حادث إطلاق النار في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو/ أيار أسفرت عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، وهجوم في 14 مايو أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.

وقال متحدث باسم مستشفى إن هناك 31 مصابا، وأوضح المتحدث جيم أنتوني أن العاملين في مستشفى نورث شور هايلاند بارك يعالجون 26 شخصا ونُقل خمسة إلى مستشفى نورث شور إيفانستون.

وتابع أنتوني: ”الغالبية العظمى أصيبوا بأعيرة نارية. وأصيب الباقون بجروح نتيجة الفوضى خلال العرض“.

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