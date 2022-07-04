مستشار خامنئي يبدي استعداد إيران للتحدث مع السعودية

قال كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي يقدم المشورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة للتحدث مع الحكومة السعودية في كافة القضايا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن خرازي قوله، خلال كلمة له في منتدى السلام العالمي العاشر، الذي عقد عبر شبكة الإنترنت، ”إن دول منطقة الخليج العربي ناضجة بما يكفي لتتمكن من التغلب على خلافاتها، وتكمل بعضها بعضا، وتحويل خصوماتها التاريخية إلى تعاون من خلال تصميم آلية أمنية إقليمية“.

وأضاف خرازي ”نحن على استعداد. تام للتحدث مع الحكومة السعودية حول جميع القضايا الثنائية والإقليمية، ويسعدنا أنه بجهود الحكومة العراقية عُقدت حتى الآن عدة جولات من المحادثات بين حكومتي الجانبين“.

وفي سياق متصل، نقل موقع قناة ”الفرات“ العراقية، بوقت سابق من اليوم الإثنين، عن مصدر عراقي مطلع قوله إن ”استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية سيُعلن قريباً في بغداد بحضور مسؤولي البلدين وكذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين“.

وقال المصدر الذي لم تكشف عنه القناة العراقية، إن ”المباحثات التي أجراها مصطفى الكاظمي خلال رحلته الأخيرة إلى جدة وطهران أدت إلى حل العديد من القضايا الخلافية بين إيران والسعودية، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف التوترات في المنطقة“.

وتقود حكومة الكاظمي جهوداً لإعادة العلاقات بين طهران والرياض، التي انقطعت مطلع شهر يناير/كانون الثاني لعام 2016.

وتمكنت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية من استضافة اجتماعات لمسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد، بينما كشفت تقارير وتصريحات عن حصول تقدم في جولات التفاوض السابقة.