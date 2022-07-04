منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار أربيل

منعت السلطات في مطار أربيل، يوم الإثنين، طائرة إيرانية من الهبوط، بسبب ما أسمته عدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة في البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

ونقل موقع ”بغداد اليوم“ عن أحمد هوشيار مدير مطار أربيل الدولي قوله، إنه ”كان من المقرر أن تقوم إحدى طائرات الخطوط الجوية الإيرانية، بأول رحلة من أورمية إلى أربيل، ولكن لم يسمح لها بالهبوط في مطار أربيل، لعدم التزامها بالإجراءات القانونية“.

وأوضح هوشيار، أنه ”منذ أربعة أيام طلبنا من الخطوط الجوية الإيرانية، تقديم معلومات حول الطائرة وركابها وحمولتها كإجراء طبيعي يتم اتخاذه دائما“.

وأضاف أن ”الخطوط الإيرانية رفضت تقديم المعلومات، لذلك لم يتم السماح للطائرة بالهبوط“.