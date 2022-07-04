رويترز: تركيا تحتجز سفينة روسية وتحقق في مزاعم أوكرانية بشأنها‎‎

أعلن مسؤول تركي، يوم الإثنين، أن بلاده أوقفت سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة ساحلها على البحر الأسود، وتحقق في مزاعم أوكرانية بأن السفينة تحمل حبوبا ”مسروقة“، بحسب وكالة ”رويترز“.

جاء ذلك بعدما قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار، أمس الأحد، إن سلطات الجمارك التركية احتجزت السفينة ”جيبك جولي“.

ووفقا لمسؤول ووثائق، قالت ”رويترز“ إنها اطلعت عليها، فقد طلبت أوكرانيا من تركيا في السابق احتجاز السفينة.

وتتهم كييف موسكو بسرقة حبوب من الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/ فبراير الماضي. ونفى الكرملين في السابق سرقة روسيا أي حبوب أوكرانية.

وقال المسؤول: ”بناء على طلب، تم وقف السفينة جيبك جولي قبالة (ميناء) كاراسو.. يجري التحقيق بدقة في هذه المزاعم. ليس مدونا على الحبوب لمن تنتمي“.

وتابع أن تركيا على اتصال بروسيا والأمم المتحدة وأطراف ثالثة فيما يخص هذه المسألة.

وبحسب ”رويترز“.، فإن السفينة ”جيبيك جولي“ راسية على بعد نحو كيلومتر من الشاطئ خارج ميناء ”كاراسو“ دون أدلة على حركة واضحة على متن السفينة أو من جانب سفن أخرى قريبة منها.

وقال بودنار في تصريحات للتلفزيون الأوكراني: ”هناك تعاون كامل بيننا.. السفينة راسية حاليا في مدخل الميناء وسلطات الجمارك تحتجزها“.

وأضاف السفير الأوكراني، أن مصير السفينة سيتحدد في اجتماع للمحققين يُعقد الإثنين، مؤكدا أن بلاده تأمل في مصادرة الحبوب.

ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية نقلا عن معلومات إدارة البحرية الأوكرانية، إن السفينة ”جيبيك جولي“ التي تبلغ حمولتها 7146 طنا حُمِلت بأول شحنة تبلغ نحو 4500 طن من الحبوب الأوكرانية من بيرديانسك، وهو ميناء تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا.