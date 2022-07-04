بوتين يأمر بمواصلة الهجوم بعد السيطرة على لوغانسك‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته، يوم الإثنين، بمواصلة هجومها شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كامل منطقة لوغانسك.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية ”يجب أن تنفذ مهمتها وفقًا للخطط التي تمت الموافقة عليها“.

وأمس الأحد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية: ”أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية“.

وأفاد البيان أن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها ”سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة، من بينها: بيلوغوروفكا، ونوفودروجيسك، ومالوريازيانتسيفي، وبيلا هورا“.