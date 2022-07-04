ماذا نعرف عن نوح اسبنسن مطلق النار بكوبنهاغن؟

كشفت الشرطة الدنماركية يوم الاثنين معلومات أولية عن مطلق النار في مركز تجاري في كوبنهاغن أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

لكن الشرطة الدنماركية لم تكشف هوية واسم المهاجم مكتفية بالقول إنه مريض نفسي وأن الضحايا استُهدفوا عشوائياً ولم يكن الدافع وراء ذلك هو الجنس أو أي شيء آخر.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل هوية المهاجم مؤكدة أنه شاب دنماركي يدعى نوح اسبنسن وجرى تداول صور مرعبة للمهاجم حيث ظهر في مقاطع فيديو نشرها قبل الهجوم وهو يحمل أسلحة، ويقلد إيماءات الانتحار ويتحدث عن دواء نفسي ”لا يعمل“ ووضع مقاطعه جميعا تحت عنوان ”أنا لا أهتم.“

#Copenhagen #Fields Este es el tirador. Noah Esbensen de 22 años. Como se ve en las imágenes, muy bien no estaba. pic.twitter.com/IaS1OqyoPt — RO-1 (@Undercover_Camo) July 3, 2022

ولاحظ معلقون ومتابعون للمقاطع وجود دواء مضاد لمرض الذهان بحوزة المهاجم.

وراجت مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف المهاجم للمسلمين لكن ذلك لم يثبت بشكل رسمي.

وقال سورين توماسن قائد شرطة كوبنهاغن في مؤتمر صحفي : ”تقييمنا هو أن الضحايا كانوا عشوائيين“.

ولم يتمكن قائد الشرطة بعد من التعليق على الدافع ، لكنه قال إنه يبدو أنه تم الاستعداد قبل الهجوم وإن المشتبه به البالغ من العمر 22 عامًا لم يساعده أي شخص آخر.

وقال: ”في ظل الوضع الحالي ، يبدو أنه كان يتصرف بمفرده“.

وتم التعرف على القتلى الثلاثة وهم مراهقة وصبي دنماركي يبلغان من العمر 17 عامًا ، ومواطن روسي يبلغ من العمر 47 عامًا ويقيم في الدنمارك.

وأصيب أربعة آخرون في إطلاق النار: امرأتان دنماركيتان ، تتراوح أعمارهما بين 19 و 40 عامًا ، ومواطنان سويديان ، ورجل يبلغ من العمر 50 عامًا وسيدة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وبحسب الشرطة ، كان مطلق النار مسلحا ببندقية ومسدس وسكين ، وبينما لا يُعتقد أن الأسلحة غير قانونية ، لم يكن لدى المشتبه به ترخيص.

ونقلت وسائل الإعلام الدنماركية عن شهود عيان وصفهم لكيف أن المهاجم حاول خداع الناس بالقول إن سلاحه كان مزيفًا لحملهم على الاقتراب.