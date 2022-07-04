قتلى وجرحى في هجوم على عربة عسكرية لطالبان شمال أفغانستان

أفادت قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية، الاثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أصيب 18 آخرون بجروح نتيجة هجوم مسلح وقع في ولاية هرات غرب أفغانستان.

وذكرت القناة الأفغانية أن ”مسلحين مجهولين هاجموا عربة عسكرية تقل عناصر من قوات حركة طالبان في ولاية هرات الواقعة غرب البلاد“.

وذكرت مواقع إخبارية أخرى نقلاً عن مصادر محلية أن ثلاثة أشخاص هاجموا مركبتين عسكريتين لحركة طالبان في ولاية هرات.

وأضافت المصادر أن ”اثنين من المهاجمين تمكنا من الهروب فيما لقي أحد المهاجمين مصرعه“، موضحة أن المهاجمين الثلاثة قاموا في البداية بإلقاء قنابل يدوية على المركبتين العسكريتين ثم أطلقوا النار على الجنود فيها.

وتابعت المصادر أن ”القتال استمر لعدة دقائق بعد الهجوم“، مشيرة إلى أنه ”تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في ولاية هرات“.

ولم يصدر أي موقف رسمي من حكومة حركة طالبان بشأن هذا الهجوم وعدد الضحايا.

وتصاعدت الاشتباكات بين حركة طالبان والجبهات المناهضة للحركة التي تسيطر على أفغانستان منذ آب/أغسطس من العام الماضي.

وفي يوم السبت الماضي، سقطت مروحية عسكرية تابعة لحركة طالبان في ولاية جوزجان شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من طاقم المروحية، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام أفغانية مستقلة.

وفي 16 من يونيو/حزيران الماضي، سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة لطالبان في ولاية بنجشير شمال أفغانستان معقل الجبهة الوطنية المعارضة.

وعندما استولت طالبان على السلطة في أفغانستان، انهار اقتصاد البلاد بسبب فقدان الدعم الدولي، وكان أكثر من نصف سكان البلاد معرضين لخطر المجاعة.

كما أقدمت الدول على قطع المساعدات المالية عن أفغانستان منذ استيلاء الحركة على الحكم، فيما زاد من هذه الأزمة قرار الغرب بتجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وعلى الرغم من أن بعض الدول في المنطقة، بما في ذلك باكستان والصين وإيران وغيرها، لديها علاقات وثيقة مع طالبان، فلم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان التي جرى تشكيلها في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.