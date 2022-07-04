الشرطة الدنماركية: لا مؤشر على صلة هجوم كوبنهاغن بالإرهاب

أعلنت الشرطة الدنماركية، يوم الإثنين، أنه لا يوجد مؤشر على صلة إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في كوبنهاغن أمس، بالإرهاب.

وأضافت أن أربعة أشخاص، بينهم مواطنان سويديان، في حالة حرجة لكن مستقرة بعد أن أصيبوا بأعيرة نارية في إطلاق النار الذي لقي فيه ثلاثة أشخاص حتفهم.

ووقع الهجوم في مركز ”فيلدز“ التجاري في كوبنهاغن. وذكرت الشرطة، الأحد، أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكدت الشرطة الدنماركية في وقت لاحق اعتقالها شخصًا على ارتباط بالحادث، دون تحديد هويته أو تقديم مزيد من المعلومات.

وسُمِع دوي الطلقات الأولى في المركز ليهرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، وسط صراخ وحالة من الفزع، في حين استمر إطلاق النار في الخلفية.

وذكر شهود عيان أن من بين رواد المركز التجاري نساءً وأطفالًا هرعوا إلى الخارج في محاولة للهروب من المركز التجاري.

ووقع الهجوم المسلح في الموقع الذي كان متوقعًا أن يحيي قربه المغني العالمي هاري ستايلز حفلًا غنائيًّا.