بعد اختراق حساباته.. الجيش البريطاني يفتح تحقيقا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد فتح تحقيق بعد اختراق حسابات الجيش البريطاني على موقعَي تويتر ويوتيوب.

وقالت الوزارة على تويتر ”نحن على عِلم بخرق لحسابات الجيش على تويتر ويوتيوب والتحقيق جار“.

وأضافت ”يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ونحن بصدد معالجة المشكلة. حتى يكتمل تحقيقهم، سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات“.

وظهرت فيديوهات حول العملات المشفرة وصور لرجل الأعمال إيلون ماسك على قناة الجيش على يوتيوب، بينما أعاد الحساب الرسمي للجيش على تويتر تغريد عدد من الرسائل المتصلة بالرموز غير القابلة للاستبدال ”إن إف تي“ (non-fungible token).

واعتذر الجيش البريطاني عن هذا ”الانقطاع الموقّت“ لمنشوراته، قائلا ”سنجري تحقيقا كاملا ونستخلص العبَر من هذا الحادث“.

واستعاد الجيش البريطاني السيطرة على حسابه على موقع تويتر وقناته على يوتيوب الأحد بعد اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال.

وقال منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر ”نعتذر عن انقطاع بثنا المؤقت. سنجري تحقيقا كاملا، ونتعلم من هذا الحادث“. وفي وقت سابق، أعاد الحساب نشر عدد من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال.

كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى (آرك إنفست) ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.

ويبلغ عدد متابعي حساب الجيش البريطاني على تويتر 362 ألفا، بينما يبلغ عدد مشتركي القناة 177 ألفا.

يذكر أن (آرك إنفست) هو اسم شركة استثمار عالمية. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق تم إرساله عبر البريد الإلكتروني وموقع الشركة على الإنترنت.