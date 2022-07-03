الجيش الأوكراني ينسحب من آخر معاقله في منطقة لوغانسك

قالت قيادة الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن القوات اضطرت للانسحاب من مدينة ليسيتشانسك في شرق البلاد، آخر معاقل الحكومة في منطقة لوغانسك، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأضافت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: ”استمرار الدفاع عن المدينة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ومن أجل الحفاظ على أرواح المدافعين الأوكرانيين، تم اتخاذ قرار بالانسحاب“.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وفق ”فرانس برس“.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية ”أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية“.