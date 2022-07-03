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مسلح يفتح النار على رواد مركز فيلدز التجاري في كوبنهاغن (فيديو)
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 16:50 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 17:17 GMT

مسلح يفتح النار على رواد مركز فيلدز التجاري في كوبنهاغن (فيديو)

أفادت مصادر أمنية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار في أحد مراكز التسوق، وسط أنباء عن سقوط ضحايا. JUST IN: Video from inside mall in

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المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر أمنية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار في أحد مراكز التسوق، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت وسائل إعلام تقارير تفيد بأن عدداً من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز تسوق ”فيلدز“ في كوبنهاغن.

ويأتي الهجوم المسلح في الموقع الذي كان متوقعاً أن يحي بالقرب منه المغني العالمي هاري ستايلز حفلاً غنائياً في وقت لاحق الليلة.

وطالبت شرطة كوبنهاغن من السكان الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، وأكدت أن قواتها تعمل بشكل حثيث لمتابعة الوضع.

وكتبت الشرطة عبر تويتر: ”تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة“.

وأضافت: ”نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص“.

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وأكدت الشرطة الدنمركية في وقت لاحق اعتقالها لأحد الأشحاص على ارتباط بالحادث دون تحديد هويته أو تقديم مزيد من المعلومات.

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