مسلح يفتح النار على رواد مركز فيلدز التجاري في كوبنهاغن (فيديو)

أفادت مصادر أمنية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار في أحد مراكز التسوق، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

JUST IN: Video from inside mall in Copenhagen where shots have been fired; Multiple injuries pic.twitter.com/7Mmw6I7fwi — Faytuks News Δ (@Faytuks) July 3, 2022

ونقلت وسائل إعلام تقارير تفيد بأن عدداً من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز تسوق ”فيلدز“ في كوبنهاغن.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022

ويأتي الهجوم المسلح في الموقع الذي كان متوقعاً أن يحي بالقرب منه المغني العالمي هاري ستايلز حفلاً غنائياً في وقت لاحق الليلة.

وطالبت شرطة كوبنهاغن من السكان الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، وأكدت أن قواتها تعمل بشكل حثيث لمتابعة الوضع.

وكتبت الشرطة عبر تويتر: ”تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة“.

وأضافت: ”نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص“.

وأكدت الشرطة الدنمركية في وقت لاحق اعتقالها لأحد الأشحاص على ارتباط بالحادث دون تحديد هويته أو تقديم مزيد من المعلومات.