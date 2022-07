مسلح يفتح النار على رواد مركز فيلدز التجاري في كوبنهاغن (فيديو)

أفادت مصادر أمنية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار في أحد مراكز التسوق، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

JUST IN: Video from inside mall in Copenhagen where shots have been fired; Multiple injuries pic.twitter.com/7Mmw6I7fwi

ونقلت وسائل إعلام تقارير تفيد بأن عدداً من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز تسوق ”فيلدز“ في كوبنهاغن.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp

