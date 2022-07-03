أنباء عن سقوط آلاف الجرحى في اضطرابات في مدينة نكوص الأوزبكية

نقل موقع ”داريو دوت أوز“ الإخباري الأوزبكي عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن ألوفا نقلوا إلى المستشفيات بعد الاضطرابات التي شهدتها عاصمة إقليم قرقل باغستان المتمتع بالحكم الذاتي.

ونقل عن سلطان بك ضيائيف، وزير الصحة في جمهورية قرقل باغستان، قوله إن المستشفيات في مدينة نكوص تعج بالمرضى الذين أصيبوا بجروح عندما اشتبك محتجون مع قوات الأمن، حسب ”رويترز“.

وأضاف، حسب الموقع الإلكتروني المحلي: ”تم نقل آلاف الجرحى إلى المستشفيات حيث يجري علاجهم“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزييويف عن خسائر في صفوف المدنيين ورجال إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات في منطقة قرقل باغستان، التي تتمتع بحكم ذاتي في البلاد وتشهد اضطرابات واسعة بشأن إصلاح دستوري مطروح حاليا.

وقال شوكت ميرزييويف في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي وردت في كلمة ألقاها في قرقل باغستان: ”للأسف هناك ضحايا من المدنيين ورجال إنفاذ القانون“، ولم يحدد عدد الضحايا أو كيف قتلوا، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وكانت أوزبكستان قد أعلنت، يوم أمس السبت، حالة طوارئ لمدة شهر في الإقليم الفقير الواقع في غرب البلاد حيث سجلت، الجمعة، تظاهرة كبيرة احتجاجا على تعديلات مقترحة للدستور من شأنها إضعاف استقلالية المنطقة.

وتعهد ميرزييويف إثر ذلك سحب التعديلات المتعلقة بالإقليم من المقترحات التي سينظم استفتاء بشأنها في الأشهر المقبلة.

وتمثّل هذه الاشتباكات أكبر تحدٍّ حتى الآن لحكم ميرزييويف البالغ 64 عاما، منذ وصوله إلى الرئاسة من منصب رئيس وزراء، العام 2016، بعدما توفي إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.

وأجرى ميرزييويف في وقت سابق من اليوم الأحد زيارة للإقليم هي الثانية خلال يومين، وقال لمسؤولين محليين إن ”مجموعة من الأشخاص الذي يختبئون وراء شعارات زائفة، نالوا ثقة المواطنين وضللوهم، وعصوا المطالب الشرعية للسلطات، وتسببوا بفوضى، وحاولوا السيطرة على الأبنية التابعة لهيئات حكومية محلية“.