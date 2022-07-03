قتلى وجرحى في ضربات صاروخية روسية على سلوفيانسك شرق أوكرانيا

أدى قصف براجمات صواريخ، اليوم الأحد، إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، كما أعلن رئيس بلدية هذه المدينة التي تتعرض لهجوم من الجيش الروسي، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال رئيس بلدية المدينة، فاديم لياخ، في تسجيل مصور على ”فيسبوك“: ”قصف براجمات صواريخ على سلوفيانسك هو الأعنف منذ فترة طويلة. هناك 15 حريقا والعديد من القتلى والجرحى“.

بدورها، أوضحت تيتيانا إغناتشنكو، وهي ناطقة باسم منطقة دونيتسك التي تقع فيها سلوفيانسك، لموقع ”سوسبيلني“ الأوكراني، أن ”القصف خلّف 6 قتلى و15 جريحا“، وكررت مناشدة السلطات للسكان مغادرة المنطقة، فيما تقع خطوط المواجهة الآن على مسافة كيلومترات قليلة من سلوفيانسك.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، اشتعلت النيران في إحدى أسواق المدينة عقب هذه الضربات الروسية.

وإلى الجنوب، تعرضت مدينة كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونباس، للقصف لليوم الثاني على التوالي بصواريخ سميرتش، وفق رئيس بلدية المدينة أولكسندر غونتشارنكو، الذي أوضح أن الضربات استهدفت منطقة سكنية وفندقا غير مأهول، ولم تسفر عن إصابات.

من جانبه، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتيسلاف غلادكوف، في منشور على تطبيق ”تليغرام“ في وقت سابق من اليوم، إن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا؛ ما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقال غلادكوف ”يجري التحقيق في أسباب الحادث.. من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل“.

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، قال يوم السبت، إن أوكرانيا حاولت قصف منشآت عسكرية في أراضي بلاده منذ 3 أيام، لكن ”تم اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها“.

وأضاف لوكاشينكو، الذي لم يقدم أدلة على هذا الزعم، في تصريحات نقلتها وكالة ”بيلتا“ الرسمية للأنباء، أن ”روسيا البيضاء لا تريد حربا مع أوكرانيا، لكنها ستقاتل إذا حدث غزو لأراضيها“.

وتابع: ”إنهم يستفزوننا. سأقول لكم شيئا، منذ 3 أيام، ربما أكثر قليلا، جرت محاولة لقصف منشآت عسكرية على أراضي روسيا البيضاء من أراضي أوكرانيا“.

وأردف: ”لكن تمكنت الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات (بانتسير) من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية“.

وذكر لوكاشينكو أنه ”لا توجد قوات من روسيا البيضاء تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا“، في إطار ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ هناك.

ولم يدلِ الجيش الأوكراني بتعليق على ادعاءات رئيس روسيا البيضاء حتى الآن.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا، وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها في إرسال قوات إلى أوكرانيا يوم 24 يونيو/ شباط الماضي.