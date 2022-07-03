رويترز: وفاة عالم روسي بعد يومين من اعتقاله بتهمة خيانة الدولة

ذكرت وكالة ”رويترز“، أن عالما روسيا توفي بعد اعتقاله في سيبيريا الأسبوع الماضي، للاشتباه في ”خيانته للدولة“ ونقله إلى موسكو رغم أنه في مرحلة متقدمة من الإصابة بسرطان البنكرياس.

ونقلت الوكالة عن المحامي ألكسندر فيدولوف، إن ”العالم ديمتري كولكر، توفي أمس بعد نقله إلى سجن ليفورتوفو في موسكو“.

وأضاف المحامي: ”سنتقدم غدا بشكوى بخصوص اعتقاله“.

وقالت عائلة كولكر الأسبوع الماضي، إنه نُقل من مستشفى في مدينة ”نوفوسيبيرسك“ بسيبيريا، حيث كان يُغذى عبر أنبوب، ووضعه ضباط من جهاز الأمن (إف.إس.بي) على متن رحلة إلى موسكو.

وكان كولكر عالما في الفيزياء والرياضيات.

وقالت أسرته، إنه اتُهم بالتعاون مع أجهزة الأمن في الصين، حيث ألقى محاضرات علمية من قبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”تاس“، أمس السبت، أن روسيا احتجزت عالما ثانيا في نوفوسيبيرسك للاشتباه في خيانته الدولة. ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالتين.

ويُعاقب كل من يقوم بخيانة الدولة في روسيا، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.