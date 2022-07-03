"مجاهدي خلق" تخترق مؤسسة دعائية للنظام الإيراني

تعرضت مؤسسة ”الثقافة والدعاية الإسلامية“ التابعة للنظام الإيراني، الأحد، للاختراق من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة.

وذكرت قناة ”إيران إنترناشونال“ التي تبث من لندن، أن ”موقع وأنظمة منظمة الثقافة والدعاية الإسلامية، تعرضت للاختراق من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة“.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مواقع تابعة للمنظمة، أن ”جماعة تطلق على نفسها الانتفاضة حتى الإطاحة بالنظام، أعلنت مسؤوليتها عن الاختراق الذي تعرضت له المؤسسة التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي“.

خبر فوری

نخستین فیلم منتشر شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» از تسخیر و انهدام سایتها و سامانه‌های «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»

۱۲تیر۱۴۰۱#FreeIran2022 #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر pic.twitter.com/ZJu2p5LEhF — ساعت وصل (@saat_vasl) July 3, 2022

ونشرت الجماعة بعد اختراق المنظومة الإلكترونية لمنظمة الثقافة والدعاية الإسلامية، صورا وشعارات تتعلق بمنظمة مجاهدي خلق وقادتها، وأعلنت أنها حصلت على أكثر من 200 ألف وثيقة وملف، بعضها سري.

خبرفوری -یکشنبه۱۲ تیرماه۱۴۰۱

وبسایت و سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تسخیر و تصاویر و شعارهای سازمان مجاهدین خلق روی آنها قرار گرفت

نخستین فیلم منتشر شده توسط «قیام تا سرنگونی» #ایران#کانونهای_شورشی #قيام_تا_سرنگونى #MEKResistanceUnits pic.twitter.com/ApBrxfsmEA — ایران ما (@iranema2017) July 3, 2022

وبسایت و سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هک شد و تصاویر و شعارهای سازمان مجاهدین خلق روی آنها قرار گرفت گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این هک را پذیرفته است pic.twitter.com/Q2eblqeOZm — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 3, 2022

وفي الشهر الماضي، اخترقت منظمة مجاهدي خلق كاميرات المراقبة الخاصة بعدد من عشرات المراكز الحكومية الأخرى في هجوم إلكتروني ضخم على بلدية طهران.

وحمل رئيس بلدية محافظة طهران، مهدي جمران، جهاز الموساد الإسرائيلي ومنظمة مجاهدي خلق مسؤولية الهجوم السيبراني الأخير على الأنظمة الإلكترونية للبلدية.

وقالت منظمة مجاهدي خلق في 2 من يونيو/حزيران الماضي، إن ”قراصنة المنظمة تمكنوا من السيطرة على أكثر من 5000 كاميرا ومراقبة بلدية طهران وضريح آية الله الخميني، وإن الموقع الإلكتروني لبلدية طهران قد تم اختراقه أيضًا“، موضحة أن ”منزل آية الله خامنئي ووزارة المخابرات والشرطة والحرس الثوري تستخدم الكاميرات المخترقة“.

ومنظمة الثقافة والدعاية الإسلامية تم إنشاؤها من قبل مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني بعد ثورة 1979 في إيران، وتحت إشراف المرشد الأعلى، وتهدف للترويج لأيديولوجيات الجمهورية الإسلامية، وكان أول من تولى رئاسة هذه المنظمة رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، وحالياً يتسلم رئاستها رجل الدين محمد قمي.

والمنظمة أحد أهم أذرع الدعاية للحكومة الإيرانية لتنظيم مسيرات لدعم النظام وإقامة احتفالات مثل انتصار الثورة، ويعين رئيسها من قبل المرشد خامنئي.