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انفجارات في مدينة روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 1:35 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 2:00 GMT

انفجارات في مدينة روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف في منشور على تطبيق تيليغرام اليوم الأحد إن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا مما

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المصدر: رويترز

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف في منشور على تطبيق تيليغرام اليوم الأحد إن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا مما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقال غلادكوف ”يجري التحقيق في أسباب الحادث.. من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل“.

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، قال يوم السبت، إن أوكرانيا حاولت قصف منشآت عسكرية في أراضي بلاده منذ ثلاثة أيام، لكن ”تم اعتراض جميع الصواريخ“ التي أطلقتها.

وأضاف لوكاشينكو، الذي لم يقدم أدلة على هذا الزعم، في تصريحات نقلتها وكالة ”بيلتا“ الرسمية للأنباء، أن ”روسيا البيضاء لا تريد حربا مع أوكرانيا، لكنها ستقاتل إذا حدث غزو لأراضيها“.

وتابع: ”إنهم يستفزوننا. سأقول لكم شيئا، منذ ثلاثة أيام، ربما أكثر قليلا، جرت محاولة لقصف منشآت عسكرية على أراضي روسيا البيضاء من أراضي أوكرانيا“.

وأردف: ”لكن تمكنت الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات (بانتسير) من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية“.

وذكر لوكاشينكو أنه ”لا توجد قوات من روسيا البيضاء تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا“، في إطار ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ هناك.

ولم يدلِ الجيش الأوكراني بتعليق على ادعاءات رئيس روسيا البيضاء حتى الآن.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا، وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها في إرسال قوات إلى أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير الماضي.

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