هل تحظر أمريكا "تيك توك" لأسباب "أمنية أم تنافسية"؟

تصدر اعتزام الولايات المتحدة حظر تطبيق الفيديو الأشهر في العالم ”تيك توك“ عناوين أبرز الصحف والمواقع التقنية الشهيرة، إذ يزعم بعض المشرعين في أمريكا أن التطبيق المملوك لشركة صينية يتم استخدامه للتجسس.

ويذهب خبراء وسائل التواصل الاجتماعي إلى القول إن واشنطن تعتزم حظر ”تيك توك“ في ظل هيمنته وكسب المنافسة من منصات مشابهة أمريكية، مثل ”إنستغرام“ و“يوتيوب“، لكن الرواية الأمريكية هي المهيمنة على المواقع الإخبارية.

وبدأت القصة عندما دعا مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية الجمهوري بريندان كار شركتي ”أبل“ و“غوغل“ إلى إزالة ”تيك توك“ من متاجرهما للتطبيقات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالوصول إلى بيانات المستخدم من قبل السلطات الصينية.

ووجه المفوض الأمريكي رسالته في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تيم كوك وسوندار بيتشاي، الرئيسين التنفيذيين لشركتي ”أبل“ و“ألفابيت“ (المالكة لغوغل) على التوالي.

وأثار كار مخاوف بشأن الملكية الصينية لتطبيق ”تيك توك“، قائلاً إنها ”تحصد مساحات من البيانات الحساسة والتي تظهر تقارير جديدة أنه يتم الوصول إليها في بكين.“

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن كار لا يستطيع إجبار الشركتين بمفرده على حظر ”تيك توك“؛ لأن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تنظم متاجر التطبيقات، لكنها أشارت إلى أن طلبه يؤكد على التدقيق الذي تواصل شركات التكنولوجيا الرائدة استخلاصه من المنظمين الأقوياء في كلا الحزبين، ويمثل فصلًا آخر فيما وصفته بـ“رقصة تيك توك“ المعقدة مع الحكومة الأمريكية.

تقرير ”أشعل التريند“

وأشار كار، وهو واحد من ثلاثة مفوضين من لجنة الاتصالات الفيدرالية عينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولا يزالون في مناصبهم، إلى تقرير نشره موقع ”BuzzFeed News“ الإخباري منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، وهو التقرير الذي ”أشعل محركات البحث“ في اليومين الماضيين.

وكشف التقرير الأخير أن موظفي شركة ”بايت دانس“، وهي الشركة الأم لـ“تيك توك“، والذين يتخذون من العاصمة بكين مقراً لهم، قد تمكنوا من الوصول بـ“شكل متكرر إلى معلومات خاصة عن المستخدمين الأمريكيين“، على الرغم من تأكيدات الشركة عكس ذلك.

وأكد كار في رسالته أن ”تيك توك“ ليس مجرد تطبيق فيديو مضحك للشباب، قائلاً: ”من الواضح أن تيك توك يشكل خطرًا غير مقبول على الأمن القومي بسبب بياناته الواسعة التي يتم دمجها مع وصول بكين غير المقيد على ما يبدو إلى تلك البيانات“.

وأضاف: ”لكن من الواضح أن نمط سلوك تيك توك والتحريفات فيما يتعلق بالوصول غير المقيد الذي يتعين على الأشخاص في بكين الوصول إليه لبيانات المستخدم الحساسة في الولايات المتحدة، يضعها خارج نطاق الامتثال للسياسات التي تطلب كلتا الشركتين (أبل وغوغل) من كل تطبيق الالتزام بها كشرط للبقاء متاحا في المتاجر الخاصة بهما“.

وبحسب صحيفة ”واشنطن بوست“، رفض المتحدث باسم ”تيك توك“، بروك أوبرويتر، التعليق على رسالة كار، لكنه أشار بدلاً من ذلك إلى التصريحات السابقة التي تؤكد أن الشركة ”ستتعامل بكل سرور مع المشرعين لتصحيح الأمور“ فيما يتعلق بتقرير ”BuzzFeed“.

وكتب أوبرويتر في رسالة عبر البريد الإلكتروني للصحيفة: ”تُظهر التقارير الأخيرة من BuzzFeed أن تيك توك تفعل بالضبط ما قالت إنها ستفعله؛ وهي معالجة المخاوف المتعلقة بالوصول إلى بيانات المستخدم في الولايات المتحدة من قبل موظفين خارج الولايات المتحدة“.

كيف ردت الشركة؟

وشكك شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة ”تيك توك“، في التقرير الذي نشره موقع ”BuzzFeed“، بتلك المعلومات، لكنه أقر ببعض التفاصيل، قائلاً: ”بعض الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم في الولايات المتحدة وفقًا لسلسلة من ضوابط الأمن السيبراني القوية وبروتوكولات الموافقة على التفويض التي يشرف عليها فريقنا الأمني في الولايات المتحدة“.

وفي رسالة إلى صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، قال تشيو إن الشركة لم يُطلب منها أن تقدم مثل هذه البيانات إلى الحزب الشيوعي الصيني (السلطات الصينية)، مشدداً: ”لن نفعل حتى إذا طُلب منا ذلك“.

وفي هذا الصدد، أعطت ”تيك توك“ المشرعين الأمريكيين مزيدًا من التفاصيل في رسالة مؤرخة يوم الخميس الماضي، حول كيفية تخطيطها للاحتفاظ ببيانات حول مستخدميها الأمريكيين منفصلة عن شركة ”بايت دانس“ الصينية الأم؛ بهدف مكافحة المخاوف من أن تطبيق الفيديو يشكل خطرًا على الأمن القومي.

وفي رسالة إلى 9 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح تشيو كيف ستعمل الشركة على تشغيل التطبيق من خوادم تسيطر عليها شركة ”أوريكال“ (Oracle)، عملاق الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة.

وقال تشيو، في الرسالة التي اطلعت عليها ”نيويورك تايمز“، إنه سيتم تشغيل التطبيق من أجهزة الشركة الأمريكية، وسيتم تدقيقه من قبل طرف ثالث. كما كرر خطة لتخزين المعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين مع ”أوريكال“، بدلاً من خوادم ”تيك توك“.

وكتب تشيو في الرسالة: ”نعلم أننا من بين أكثر المنصات التي تم فحصها من وجهة نظر أمنية، ونهدف إلى إزالة أي شك حول أمان بيانات المستخدم في الولايات المتحدة“.

وأضاف: ”لم نتحدث علنًا عن هذه الخطط احترامًا لسرية التعامل مع حكومة الولايات المتحدة، لكن الظروف تتطلب الآن أن نشارك بعض هذه المعلومات علنًا لتوضيح الأخطاء والمفاهيم الخاطئة في التقرير الإخباري، وبعض المخاوف المستمرة المتعلقة بجوانب أخرى من أعمالنا“.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، أوضح تشيو أن موظفي ”بايت دانس“ في الصين سيظلون يعملون على ”تيك توك“، مشيراً إلى أنه لا يزال بإمكانهم تطوير الخوارزمية التي تغذي توصيات الفيديو الشخصية لمستخدمي التطبيق، على الرغم من أن ”أوريكال“ تشترط أن التدريب على خوارزمية ”تيك توك“ يحدث فقط على خوادمها.

كما أكد أن بعض المعلومات – مثل مقاطع الفيديو والتعليقات العامة – ستظل متاحة لموظفي ”بايت دانس“ بموجب الشروط التي وافقت عليها الحكومة الأمريكية، ”لضمان إمكانية التشغيل البيني العالمي حتى يتم منح المستخدمين والمبدعين والعلامات التجارية والتجار في الولايات المتحدة نفس التجربة الغنية والآمنة للمستخدمين حول العالم“.

ورداً على رسالة تشيو، وفقاً للصحيفة، قال أحد المشرعين الأمريكيين التسعة الذين كانوا قد طالبوا ”تيك توك“ بالتوضيح حول تقرير ”BuzzFeed“: ”إن رسالة تشيو أثبتت أن المخاوف بشأن تأثير الحزب الشيوعي الصيني على الشركة كانت مبررة بشكل جيد“.

وأضاف: ”كان ينبغي أن تكون الشركة التي تديرها الصين نظيفة منذ البداية، لكنها حاولت إخفاء عملها في سرية.. إن تيك توك بحاجة إلى الإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس مرة أخرى“.

هل السبب ”تنافسي“؟

قد يرى البعض أن السبب وراء الحملة الأمريكية ”تنافسي“ إلى حد كبير، حيث استطاع ”تيك توك“ في وقت قصير للغاية أن يجذب المستخدمين من شتى بقاع الأرض إليه، متفوقاً بذلك تقريباً على كافة المنصات الأمريكية المشابهة.

وقالت تقارير تقنية إنه على سبيل المثال، يتفوق التطبيق الصيني الآن بشكل كبير على المنصات الأمريكية، خاصة منصتي ”إنستغرام“ و“فيسبوك“ المملوكتين لشركة ”ميتا“ واللتين تقدمان مقاطع ”Reels“ لمجاراة ”تيك توك“، بالإضافة إلى منصة ”يوتيوب“ التي تقدم مقاطع صغيرة أيضاً تحت مسمى ”Shorts“.

وفي هذا الشأن، استشهد كار بالإحصاءات التي أظهرت أنه تم تنزيل تطبيق ”تيك توك“ من متاجر تطبيقات ”أبل“ و“غوغل“ 19 مليون مرة في الربع الأول من عام 2022 وحده.

ووفقاً لتقارير تقنية، من المقرر أن تتجاوز المنصة الصينية حوالي 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا هذا العام. وللمقارنة، لم تقم ”إنستغرام“، على سبيل المثال، بتحديث عدد المستخدمين النشطين شهريًا منذ عام 2018 على الأقل.

وفيما يخص الجدل الواسع بين لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية و“تيك توك“ على وسائل التواصل، غرد شخص رداً على تغريدة كار: ”نعم، لا يريد الأمريكيون أي منافسة عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات“.

وقالت تغريدة أخرى: ”إنهم ليسوا قلقين بشأن الصين.. إنهم يبحثون فقط عن المزيد من الطرق للسيطرة علينا جميعًا.. لا أستخدم تيك توك كثيرًا، لكن لا أحب أي شخص يحاول تقييد ما يمكنني فعله وما لا يمكنني فعله. أشك في أنهم يحصلون على هذا القدر من البيانات.. تحصل منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على نفس القدر إن لم يكن أكثر“.

وقال شخص آخر: إن ”المشكلة ليست تيك توك، وليست الصين. المشكلة هي رفض لجنة الاتصالات الفيدرالية الضغط بشدة على التطبيقات التي تجمع البيانات.. إذن، لماذا يُسمح لغوغل وفيسبوك وغيرها بتجميع بياناتي؟ إذا حظرت ذلك، وأغلقت ذلك، فلن تقلق بشأن هذا (تيك توك)!“.