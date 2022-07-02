إسرائيل تعلن عن مشاركتها بمناورات عسكرية في المغرب

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم السبت، إن مراقبين عسكريين إسرائيليين شاركوا بتدريبات في المغرب لأول مرة، ووصفت الخطوة بأنها علامة على تحسن العلاقات بعد رفع مستواها في عام 2020.

وقالت الوزارة إن حضور المراقبين الثلاثة في تدريبات ”الأسد الأفريقي 2022“ الأسبوع الماضي، التي شاركت فيها أيضا قوات أمريكية، جاء بعد مشاركة وحدة مغربية لمكافحة الإرهاب في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات في إسرائيل العام الماضي.

وأبرمت الرباط وتل أبيب قبل أشهر اتفاقا أمنيا يتيح للمغرب الحصول بسهولة على معدات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.

وأبرم البلدان في شهر فبراير/شباط الماضي، اتفاقًا للتعاون الاقتصادي يطمح لزيادة قيمة المبادلات التجارية بينهما، لتصل إلى نصف مليار دولار سنويًّا.

وأطلق البلدان أيضا خطوطا جوية مباشرة، تسهل سفر السياح الإسرائيليين من أصول مغربية على وجه الخصوص، إلى المملكة.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي: مغربي، إسرائيلي أمريكي، في الـ10 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.