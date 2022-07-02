الجيش الإسرائيلي يعترض 3 مسيرات لـ"حزب الله" فوق البحر المتوسط (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، اعتراض 3 طائرات مسيرة قرب منصة غاز ”كاريش“ في البحر الأبيض المتوسط، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنها تعود لـ“حزب الله اللبناني“.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إحدى المسيرات اعترضت بواسطة طائرة مقاتلة، فيما اعتُرضت الطائرتان الأخريان ”بصاروخ باراك“ أطلق من سفينة حربية.

وأضاف أدرعي في سلسلة تغريدات له عبر ”تويتر“ أن ”الطائرات المسيرة اقتربت من جهة ‎لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل“.

#عاجل كشف النقاب ان طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت اليوم باعتراض ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة #لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل pic.twitter.com/EIaianOtIC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2022

وتابع: ”تصرفت أنظمة الرصد والإنذار وفق المطلوب تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق، وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين الإسرائيليين في البحر والجو“.

‏‎وأشار إلى أنه ”تم رصد الطائرات المسيرة من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية الإسرائيلية، ثم تمت عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة“.

وبين أنه ”من التحقيق الأولي يتضح أن الطائرات المسيرة المعادية لم تشكل تهديدا حقيقياً في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط“.

יירוטים מבצעיים ראשוניים מספינות טילים של חיל הים: יורטו שלושה כלי טיס בלתי מאוישים עוינים שהתקרבו למרחב האווירי במים הכלכליים של ישראל.

כל הפרטים>>https://t.co/FcNLJ7z9LB pic.twitter.com/86AHyVSSru — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 2, 2022

من جهته، أفاد موقع ”والا“ العبري بأنه تم إسقاط الطائرات المسيّرة والتي تتبع لحزب الله اللبناني على بعد أميال من منصة الغاز ”كاريش“، مشيرا إلى أنه أول استخدام لمنظومة ”باراك“ الإسرائيلية.

ولفت الموقع إلى أن ”التحقيقات الأولية أظهرت أنه وبسبب عدم وجود انفجارات فرعية، فإن الطائرات كانت غير مسلحة ولم تشكل تهديداً على منصة الغاز“.

وبين أن ”التحقيقات أظهرت أيضاً أن الحدث محاولة لزعزعة الاستقرار والضغط على الحدود البحرية التي يديرها المستوى السياسي“.

ووفق الموقع العبري، تم إطلاق الطائرات بدون طيار لصالح الاستفزاز وجمع المعلومات الاستخبارية فوق منصة الغاز ”كاريش“.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن حزب الله بشأن هذه الأنباء.

وكان الحزب حذر على لسان أمينه العام حسن نصر الله من أنه سيستخدم ”القوة“ ضد أي نشاط إسرائيلي في منصة الغاز البحرية المتنازع عليها.

وحذر أكثر من مسؤول إسرائيلي من أن أي تصرف عسكري من حزب الله سيقابل برد عنيف من إسرائيل.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، على أن تل أبيب ستنفذ عملية عسكرية قوية في لبنان إذا تطلب الأمر ذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل تستعد للحرب وجهزت الجبهة الداخلية لذلك.

وتوعد غانتس، في تصريحات نقلتها صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، بأن تكون الحرب القادمة مع لبنان قوية ودقيقة، مشددا على أنها ستلحق خسائر فادحة بحزب الله.