إيران.. إصابة إمام مسجد في أصفهان بعد تعرضه لمحاولة "اغتيال"

أصيب إمام مسجد بمحافظة أصفهان وسط إيران، فجر اليوم السبت، بجروح أثناء تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.

وقال مجتبى كوجك زادة، المدير التنفيذي لشؤون المساجد في محافظة أصفهان، عن محاولة ”اغتيال“ إمام مسجد بقية الله في محافظة أصفهان، ”محسن إخوان“، إن ”الأخير تعرض لمحاولة اغتيال وأصيب بجروح جرى على إثرها نقله إلى المستشفى“.

وبحسب كوجك زادة فإن محسن أخوان، إمام مسجد في منطقة برازندة في أصفهان، ”تعرض لهجوم من قبل راكب دراجة نارية أثناء عودته من صلاة الفجر في مسجد بقية الله“.

وبحسب مسؤول شؤون مسجد أصفهان، فإن إمام المصلين ”أصيب برصاصة من مسدس، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، وهو يرقد في مستشفى خاص في أصفهان“.

ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث، لكن ”قوات الشرطة تحقق في تحديد هوية المهاجم“.

وفي سياق متصل، أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن رجل الدين محسن أخوان يدير حوزة دينية في محافظة اصفهان.

وفي 3 من يونيو/حزيران الماضي، هاجم شاب إيراني يبلغ من العمر 24 عاماً، ممثل المرشد الإيراني وخطيب صلاة الجمعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، آية الله يوسف طباطبائي نجاد وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية أن ”آية الله يوسف طباطبائي نجاد تعرض لهجوم من شاب إيراني وذلك بعد انتهاء صلاة الجمعة“، مضيفة أن ”طباطبائي نجاد كان على وشك مغادرة مكان صلاة الجمعة بمحافظة أصفهان وتعرض للهجوم“.

وتعد محافظة أصفهان من المحافظات التي شهدت في الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية مناهضة للنظام وحكومة إبراهيم رئيسي على خلفية رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

ومحافظة أصفهان هي سادس أكبر محافظة، وثالث محافظة من حيث عدد السكان في إيران، ويبلغ عدد سكانها قرابة 6 ملايين نسمة، ومن أهم مدن هذه المحافظة كاشان وكلبايكان ونجف آباد وشهررضا وخمين شهر ونطنز، كما تضم المحافظة 24 مدينة و 51 مقاطعة و131 قرية.

ولهذه المحافظة 20 ممثلاً في البرلمان الإيراني الذي يضم 290 نائباً، كما لديها خمسة ممثلين في مجلس خبراء القيادة الإيرانية من بينهم خطيب صلاة الجمعة آية الله يوسف طباطبائي نجاد.