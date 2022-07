روسيا تحث أمريكا على إبداء مزيد من المرونة للوصول لاتفاق نووي مع إيران

حث المندوب الروسي في مفاوضات فيينا النووية، ميخائيل أوليانوف، الولايات المتحدة على إبداء مزيد من المرونة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران.

وكتب أوليانوف في حسابه الرسمي على ”تويتر“، عقب مباحثات أجراها كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري في موسكو الجمعة: ”لقد كان تبادلًا احترافيًا لوجهات النظر حول الوضع الحالي بشأن الاتفاق النووي، وآفاق المحادثات النووية، ورغم كل الصعوبات، لا يزال من الممكن استعادة الاتفاق النووي، ولكي يحدث هذا، يجب على الولايات المتحدة إظهار قدر أكبر من المرونة“.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن باقري كني التقى الجمعة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في موسكو خلال زيارة غير معلن عنها بعد محادثات الدوحة النووية.

On July 1️⃣ 🇷🇺Deputy Foreign Minister S.#Ryabkov met with his 🇮🇷Iranian counterpart Deputy Foreign Minister @Bagheri_Kani in Moscow.

The meeting was also attended by 🇷🇺Permanent Representative of #Russia to the International Organizations in Vienna @Amb_Ulyanov. pic.twitter.com/gSvXcxgoEs

— Russian Mission Vienna (@mission_rf) July 1, 2022