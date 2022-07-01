إنفجارات متتالية تهز قاعدة تابعة للحرس الثوري في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء الجمعة، بسماع دوي انفجارات متتالية في قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران.

وذكرت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، إن ”انفجارات متتالية هزت مساء الجمعة قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري في شرق العاصمة طهران“.

باز هم سربازان گمنام حضرت موسی زدند؛ انفجارهای پی در پی در قرارگاه #مالک_اشتر سپاه پاسداران در تهران #انقلاب_قانون_اساسی pic.twitter.com/E36QauP5oM — Amir Fakhravar (@Fakhravar) July 1, 2022

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وسائل الإعلام الحكومية أو التابعة للحرس الثوري بشأن طبيعة الانفجارات وحجم الخسائر جراء الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، في موقعها الرسمي، إن مناصريها الذين وصفتهم بـ“الثوار“ نفذوا الهجوم على قاعدة مالك الاشتر التابعة للحرس الثوري في شرق طهران.

فيما ذكر موقع ”سحام نيوز“ الإيراني الإصلاحي في قناته عبر ”تلغرام“، إن الانفجار وقع في القاعدة التي تتمركز فيها قوات من عناصر الباسيج الذراع العسكري للحرس الثوري.

وتتبع قاعدة مالك الأشتر في طهران إلى قيادة قوات فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري الذي يتولى أمن وحماية العاصمة طهران.

وفي 26 من آيار/مايو الماضي، اعترفت وزارة الدفاع الإيرانية، بوقوع حادث في إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في منشأة بارشين الواقعة جنوب شرق العاصمة طهران.

ووفق بيان الوزارة فإن ”الحادث أسفر عن مقتل مهندس من قوات وزارة الدفاع يعمل في مصنع تابعة للوزارة“.

ومنطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية تعد من أهم المناطق العسكرية، وتم تأسيس هذا المجمع الصناعي العسكري منذ عام 1932، ويقع جزء من منشآت إيران النووية في هذه المدينة.

ويشرف على هذا المصنع وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية بالإضافة إلى قوات الحرس الثوري، وتلعب منطقة خوجير بالقرب من بارشين أيضًا دورًا مهمًا في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

في يونيو/حزيران من عام 2020، خلال 21 يومًا، وقع ما لا يقل عن أربعة عشر انفجارًا وحريقًا في مثل هذه الأماكن المتعلقة ببرامج إيران النووية والصاروخية.

وفي 25 من يونيو/حزيران لعام 2020، أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية وقوع انفجار وصفته بـ“الشديد“ في منطقة بارشين نتيجة تسرب غاز وانفجار عدد من الخزانات، وفق الرواية الرسمية.