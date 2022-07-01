مغربي وبريطاني يطعنان على حكم بإعدامهما من محكمة انفصالية شرق أوكرانيا

ذكرت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن مقاتلا مغربيا وآخر من بريطانيا صادر عليهما حكم بالإعدام من محكمة للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا لمشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، طعنا على الحكم.

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، والتي تعترف بها روسيا وسوريا فقط، تلقت طعنين من محاميين عن المغربي إبراهيم سعدون والبريطاني شون بينر.

وذكرت الوكالة نقلا عن محامي مقاتل بريطاني آخر محكوم عليه بالإعدام في نفس القضية، ويدعى أيدن أسلين، قوله إن موكله لم يقدم طعنا بعد.