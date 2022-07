فضيحة جنسية جديدة تهز حكومة بوريس جونسون

يواجه بوريس جونسون الذي أضعفته سلسلة من الفضائح مشكلة جديدة في بريطانيا الجمعة، مع استقالة أحد أعضاء حكومته بعد اتهامات بتحرش هي الأحدث في مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.

وبينما تتصاعد النزاعات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار وبعد فضيحة الحفلات ”بارتي غيت“ خلال القيود المفروضة لمكافحة كورونا، بات على جونسون معالجة قضية جديدة داخل أغلبيته.

في خطاب استقالة مؤرخ الخميس، اعترف كريس بينشر مساعد المسؤول عن انضباط أعضاء الحزب وتنظيم مشاركتهم في جلسات البرلمان، بأنه ”أفرط في شرب“ الكحول وعبر عن اعتذارات عن ”العار الذي جلبه لنفسه ولأشخاص آخرين“.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المسؤول المنتخب البالغ من العمر 52 عاما قام بملامسة رجلين مساء الأربعاء – أحدهما نائب في مجلس العموم حسب شبكة سكاي نيوز – أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن مما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.

أصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاما محرجة. فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه بارتكابه جريمة اغتصاب ثم أطلق سراحه بكفالة في منتصف أيار/مايو، واستقال آخر في نيسان/إبريل لمشاهدته مواد إباحية في المجلس على هاتفه المحمول في نيسان/إبريل.

كما أدين نائب سابق في أيار/مايو وحكم عليه بالسجن 18 شهرا بسبب اعتداء جنسي على صبي يبلغ من العمر 15 عاما.

وجراء آخر قضيتين، استقال النائبان مما أدى إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية مني فيها المحافظون بهزيمة قاسية دفعت رئيس الحزب أوليفر دودن إلى الاستقالة.

”تدهور“

استقال كريس بينشر من منصبه لكنه يبقى نائبا حسب صحيفة ذي صن لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على بوريس جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.

وكتبت أنجيلا راينر نائبة رئيس حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، في تغريدة على تويتر: ”من غير الوارد أن يتجاهل المحافظون أي اعتداء جنسي محتمل“.

وأضافت: ”يجب على بوريس جونسون الآن أن يقول كيف يمكن أن يظل كريس بينشر نائبا عن حزب المحافظين“، معبرة عن أسفها ”للتدهور الكامل في معايير الحياة العامة“ في عهد رئيس الوزراء.

There can be no question of the Conservatives sweeping a potential sexual assault under the carpet.

Boris Johnson must now answer how Chris Pincher can remain a Conservative MP at all.

Standards in public life have been utterly degraded on this PM’s watch.

— Angela Rayner 🌹 (@AngelaRayner) June 30, 2022