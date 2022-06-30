رئيسي لأمير قطر: الدول الأوروبية "غير جادة" في التفاوض مع إيران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء الخميس، إن الدول الأوروبية ”ليست جادة“ في التفاوض مع إيران بشأن رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، أضاف رئيسي خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن ”توجيه اتهامات لإيران خلال مرحلة المفاوضات، هو استهداف لعملية التفاوض“.

وتابع أن ”اتهامات الدول الغربية الموجهة إلى إيران بالتزامن مع المفاوضات تعكس عدم التزامها تفاوضاً جاداً وحقيقياً“.

وشدد على أن ”التوصل إلى اتفاق مستدام يستلزم إلغاء العقوبات من دون أي شروط مسبقة وتجنب إطلاق ادعاءات لا أساس لها“.

وفشلت المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، التي جرت هذا الأسبوع، في إحراز تقدم بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وجاءت هذه المفاوضات بين طهران وواشنطن برعاية الاتحاد الأوروبي بعدما توقفت المحادثات في فيينا منتصف آذار/ مارس الماضي.

من جهته، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ”يجب أن نبرم الاتفاقية النووية مع إيران في أسرع وقت ممكن“، مضيفا أنه ”بعد عام كامل من المفاوضات أصبحنا أمام خطر عدم اجتياز خط النهاية“.

واتهمت الخارجية الأمريكية إيران بعرقلة التوصل إلى اتفاق نووي عبر تقديم قضايا ومطالب خارج الاتفاق النووي المبرم، مؤكدة أن ”المفاوضات غير المباشرة مع إيران في الدوحة لم تحرز أي تقدم يذكر“.