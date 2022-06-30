منظمة حقوقية إيرانية: إعدام 10 سجناء في طهران

أفادت منظمة حقوقية إيرانية، يوم الخميس، بأن السلطات الأمنية في سجن رجائي شهر بمدينة كرج غرب العاصمة طهران، أعدمت 10 سجناء فجر الأربعاء.

وأوضحت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، أن ثمانية أشخاص أعدموا بتهمة القتل، وأن الاثنين الآخرين تم إعدامها بتهمة ”اللواط“ و ”الاغتصاب“.

وقالت المنظمة إنها تمكنت من الحصول على معلومات اثنين من السجناء المعدومين هما إيمان صفري راد، ومهدي خالغلدي، وسبق أن حُكم على إيمان صفري راد بالإعدام بتهمة ”اللواط“ ومهدي خالغلدي بتهمة ”الاغتصاب“.

ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية أو المصادر القضائية عن إعدام هؤلاء السجناء في سجن رجائي شهر بمدينة كرج.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية الرسمية، أيضا بإعدام أربعة مشتبهين بالقتل صباح الأربعاء في سجن رجائي شهر بكرج.

وكان الناشط الإيراني فرهاد ميثمي، يقبع في السجن نفسه منذ أكثر من أربع سنوات، قال في منتصف يونيو/ حزيران الجاري حول عمليات الإعدام في سجن رجائي شهر، أن ”حوالي 200 عملية إعدام في هذا السجن تحدث كل عام“.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق تقريرًا تحذيريًا بشأن زيادة ”مقلقة“ في عدد الإعدامات في العالم، حيث سجلت إيران أعلى عدد من الإعدامات منذ عام 2017.

وقالت ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 21 يونيو/ حزيران الجاري، إن ”الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران قد استمر وأنه في الربع الأول من عام 2022 وحده، بين 1 يناير/ كانون الأول و 20 مارس/ آذار، تم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص“.