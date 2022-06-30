احتجاجا على تصريحات جونسون.. موسكو تستدعي السفيرة البريطانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفيرة المملكة المتحدة في موسكو وأبلغتها احتجاجها على التصريحات ”غير اللائقة“ التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان إن موسكو أبلغت ديبورا برونرت احتجاجها ”الشديد“ على ”التصريحات غير اللائقة للسلطات البريطانية إزاء روسيا ورئيسها ومسؤوليها، وكذلك حيال الشعب الروسي“.

وأضافت: ”في مجتمع مهذب، تفترض العادات الاعتذار عن تصريحات مماثلة“، منددة بـ“خطاب مهين غير مقبول“.

وصرح جونسون لشبكة التلفزيون الألمانية ”زي دي اف“، مساء الثلاثاء، ”لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فلا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة“، حرب ”عنيفة تهدف إلى اجتياح“ أوكرانيا.

وأضاف في ختام قمة مجموعة السبع في ألمانيا أن شن هذه الحرب من قبل روسيا هو ”مثال ممتاز على ذكورية سامة“.

وأكدت الخارجية الروسية لدى استدعائها السفيرة البريطانية أن ”ترويج المسؤولين البريطانيين لمعلومات مضللة عن عمد حول تهديدات مفترضة من الجانب الروسي باللجوء إلى الأسلحة النووية“ هو أمر ”غير مقبول“.

وجاء هذا الموقف ردا على اتهام وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يوم الأربعاء، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بـ“تهديد الجميع بأسلحة نووية“ كل أسبوع.