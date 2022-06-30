أردوغان يدعو السويد وفنلندا للوفاء بوعودهما بشأن الانضمام لحلف "الناتو"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن على كل من السويد وفنلندا الوفاء بالوعود التي قطعتاها على نفسيهما لأنقرة في الاتفاق الخاص بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تعهد ستوكهولم بتسليم 73 ”إرهابيًا“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي بمدريد في ختام قمة للحلف، أنه يرى توقيع الاتفاق الثلاثي بمثابة اعتراف بحساسيات أنقرة تجاه الإرهاب و“انتصار دبلوماسي“ لتركيا.

وأمس الأربعاء، أفادت وكالة ”فرانس برس“، بأن تركيا ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها عشرات الأشخاص ممن ينتمون لحزب العمال الكردستاني، وحركة فتح الله غولن، اللذين تعتبرهما إرهابيين، كما أعلن وزير العدل بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الطلب غداة توقيع مذكرة بين الدول الثلاث تمهد لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف وزير العدل التركي الذي أوردت تصريحاته وسائل الإعلام المحلية أنه ”في إطار الاتفاق الجديد، سنطلب من فنلندا تسليم 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني و 6 من (فيتو)، ومن السويد تسليم 10 عناصر من (فيتو) و11 من حزب العمال الكردستاني“.

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

و“فيتو“ اسم الحركة التي أسسها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولًا عن محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/ تموز 2016.

وكانت تركيا العضو في الحلف، منذ 1952، تعطل انضمام البلدين متهمة، على وجه الخصوص، ستوكهولم وهلسنكي بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني.

لكن بعد اجتماعات طويلة على هامش قمة الأطلسي في مدريد، أعطت تركيا الضوء الأخضر لدخول هذين البلدين إلى الحلف، واعتبر الرئيس التركي أنه حصل على ”تعاون كامل“ في مكافحة حزب العمال الكردستاني.