لافروف: "ستار حديدي" يقوم بين روسيا والغرب

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن ”ستارًا حديديًا“ يقوم راهنًا بين روسيا والغرب؛ على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الوزير لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: ”الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام.. هذا الستار الحديدي يصنعه اليوم الغربيون أنفسهم“.

وكان وزير الخارجية الروسي حذر في 6 يونيو/حزيران، من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيدًا عن حدودها، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: ”كلما ازداد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي تزودونها إياها، سندفع خطوط القوات الأوكرانية بعيدًا عن أراضينا“.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ”موسكو ستضرب أهدافًا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى“، مضيفًا أن شحنات الأسلحة الحالية تهدف إلى ”إطالة أمد الصراع“.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة قرارها تسليم قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترًا تقريبًا.

ويقول الخبراء العسكريون، إن نطاق هذه الأنظمة أكبر قليلًا من نطاق الأنظمة الروسية المماثلة؛ ما يسمح لقوات كييف بضرب مدفعية العدو من بعيد.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ ما دفعها إلى إقرار عقوبات صارمة على موسكو.