بايدن يؤيد بيع طائرات "إف-16" لتركيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن واشنطن يجب أن تبيع مقاتلات من طراز ”إف-16“ لتركيا، لكن تنفيذ ذلك يحتاج لموافقة من الكونغرس، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأضاف بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدريد، أنه يعتقد أن الكونغرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات ”إف-16“ لتركيا.

يأتي ذلك بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (الفيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعلان الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ليلة الثلاثاء، أن تركيا وافقت على دعم انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ، إنه ”قرار تاريخي“. فيما قال المكتب الرئاسي في أنقرة، إن ”تركيا حصلت على ما تريد، وتم توقيع اتفاقية بين تركيا والسويد وفنلندا“.

بدورها، قالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، للصحفيين في تصريحات عبر الهاتف، إن ”تعزيز القدرات الدفاعية التركية تعزيز لدفاعات الأطلسي“.

وأضافت: ”الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها من الطائرات المقاتلة؛ لأن في ذلك إسهاما في أمن الأطلسي وبالتالي الأمن الأمريكي“.

وتابعت بالقول: ”هذه الخطط في طور الإعداد ويجب الدفع بها لعمليات التعاقد“.

وقدمت تركيا طلبا للولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول، لشراء 40 مقاتلة من طراز ”إف-16“ من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال، إن ”أولوية بلاده مع الولايات المتحدة هي البقاء في مشروع مقاتلات إف-35، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا لم تتمكن من حل الخلاف الراهن“.

وأوضح قالن أنه ”في حال عدم حل مشكلة استعادة مساهمة تركيا في مشروع إف-35، فإنه يمكنها الاستعاضة عن ذلك بشراء مقاتلات إف-16، وتحديث ما تملكه تركيا أصلا من هذا الطراز“.

هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة؛ بسبب نظام الدفاع الجوي ”إس-400“ الذي اشترته الأخيرة من روسيا، فردت واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات ”إف-35“.