حساب "أبو وسيم" الصيني يسخر من تصريحات بلينكن

انتقد حساب موثق في ”تويتر“ باسم ”أبو وسيم“ ويدّعي أنه ”قنصل سفارة الصين في لبنان“، زيارات كان أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في نيسان/ أبريل 2021 إلى نيجيريا وكينيا.

وفي حين لم تنفِ أو تؤكد السفارة حقيقة الحساب، إلا أن الحساب الموثق غرد اليوم الخميس: ”نكتة اليوم.. هبط مسؤول أمريكي في مطار في أفريقيا بنته الصين، وسافر بالسيارة على طريق بنته الصين وألقى كلمة في مبنى بنته الصين لتحذير الدول الأفريقية من التعاون مع الصين“.

نكتة اليوم هبط مسؤول أمريكي في مطار في إفريقيا بنته الصين، وسافر بالسيارة على طريق بنته الصين، وألقى كلمة في مبنى بنته الصين لتحذير الدول الأفريقية من التعاون مع الصين. — 曹 毅 CAO Yi أبو وسيم (@CaoYi_MFA) June 30, 2022

وكان بلينكن حذر دول أفريقيا من الدور المتزايد للصين، وتعهد بالتزام أكبر للولايات المتحدة خلال المحادثات التي أجراها سابقًا مع نيجيريا وكينيا.

وخلال الزيارة، أجرى بلينكن محادثات مع زعيمي البلدين، وأجرى جولة في بعض المواقع، بما في ذلك بعض المستشفيات الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع آخر للطاقة المتجددة.

وأردف حينها قائلًا خلال الزيارة: ”نحن لا نطلب من أي شخص الاختيار بين الولايات المتحدة أو الصين، لكنني أشجع على طرح تلك الأسئلة الصعبة والمطالبة بالشفافية“.

وأشار في قوله: ”اتخذوا القرارات المستنيرة بشأن ما هو الأفضل لبلدانكم“.

وقال بلينكن في تلك الزيارة: ”يجب أن تبحثوا بجدية عما إذا كانت الدول الأخرى تأتي لبناء مشروع كبير للبنية التحتية، هل تجلب معها عمالها أم أنها توفر وظائف للناس في البلد الذي يستثمرون فيه؟“.

توضيح للمتابعين الجدد: تشرفت بمتابعتكم. لست سفيرا وأنا قنصل في السفارة الصينية في لبنان مسؤول عن الشؤون القنصلية. ومرحبا بكم لمتابعة حساب سعادة السفير تشيان مينجيان @ChinainLebanon — 曹 毅 CAO Yi أبو وسيم (@CaoYi_MFA) March 4, 2022

الجدير بالذكر أن حساب ”أبو وسيم“ لطالما أشغل اللبنانيين من خلال طريقة استعراضه للإنجازات العمرانية في الصين، وأثار رواد مواقع التواصل أن صاحب الحساب يعرّف عن نفسه كقنصل ودبلوماسي في سفارة الصين في لبنان.

وأشارت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إلى استطلاع كانت أجرته في مبادرة لمؤسسة عائلة إيشيكويتز ”Ichikowitz Family Foundation“، وجد أن 76 بالمائة من الشباب الأفريقي، الذين شاركوا في الاستطلاع، ويبلغ عددهم 4507 شباب من 15 دولة، يرون أن الصين قوة عالمية لديها تأثير إيجابي على حياتهم، مقارنة بـ72 بالمائة لصالح الولايات المتحدة.

ورأت الوكالة أن نتائج الاستطلاع تعتبر دليلا جديدا على انتصار الصين في معركتها أمام منافسيها الجيوسياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، لكسب قلوب وعقول الأفارقة، بقيام بكين بضخ الأموال الضخمة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا خلال العقدين الأخيرين، وإمداد القارة بالبضائع الرخيصة التكلفة التي تتنوع ما بين الهواتف المحمولة ومحطات الطاقة الشمسية والمواد البلاستيكية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تتخلى أو تفقد نفوذها في مناطق معينة، فإن الصين تبدو مستعدة للقيام بهذا الدور الذي تجنبته من قبل؛ وذلك لحماية مشروعاتها الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته، أمس الأربعاء، مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية.