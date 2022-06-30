بينيت يسلم لابيد مهام رئيس الوزراء في إسرائيل

سلّم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، اليوم الخميس، مهامه بشكل رسمي لوزير الخارجية يائير لابيد، ليكون رئيسًا للوزراء لحين إجراء انتخابات الكنيست المقبلة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وقال المتحدث باسم مكتب بينيت، أوفير جندلمان، إن ”رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت اجتمع مع رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد، وأطلعه على أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة“.

وأضاف: ”هذا المنصب المميز ليس ملكًا لأحد، بل هو تابع للشعب، أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل، وأتمنى لك أن تصونها“.

رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت اجتمع مع رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد وأطلعه على أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة وقال: "هذا المنصب المميز ليس ملكا لأحد بل هو تابع للشعب. أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل وأتمنى لك أن تصونها وأن الله سيحفظك". pic.twitter.com/5veIt7RpU5 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 30, 2022

وكان اتفاق التناوب الذي تم بناء عليه تشكيل حكومة التغيير في إسرائيل، ينص على أن يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين، ويخلفه لابيد في المنصب للمدة ذاتها.

لكن اتفاق الائتلاف الحكومي نص على أنه في حال انهيار الائتلاف الحكومي والاتجاه نحو حل الكنيست، فإن لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات كنيست جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد للحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صوت الكنيست الإسرائيلي رسميًا على حل نفسه بشكل كامل، بموافقة 92 عضوًا إسرائيليًا لصالح قانون الحل، فيما لم يصوت أحد ضد القانون.

وأعلن الكنيست عن موعد الانتخابات المقبلة، حيث حدد الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات العامة، الخامسة في إسرائيل خلال ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أعلن نفتالي بينيت، زعيم تحالف ”يمينا“، أمس الأربعاء، اعتزال الحياة السياسية في إسرائيل، وعدم الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ”بينيت أبلغ أعضاء حزبه بهذا القرار“، مشيرةً إلى أنه سيبقى في منصب نائب رئيس الوزراء بعد إتمام التناوب مع زعيم حزب ”يوجد مستقبل“، يائير لابيد، عقب حل الكنيست الحالي، وذلك حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ”بينيت إلى جانب منصبه كنائب لرئيس الوزراء سيكون وزيرًا لشؤون الاستيطان، ووزيرًا لشؤون الأديان، ومسؤولًا عن الملف الإيراني بالحكومة المؤقتة“.

وحسب القناة العبرية، فإن ”قرار بينيت لم يكن مفاجئًا؛ نظرًا لقلة عدد المقاعد التي حصل عليها في استطلاعات الرأي الأخيرة، وإدراكه أن قدرة حزبه على تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة ”ضئيلة“.