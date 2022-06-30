سخرية متبادلة

ماجد الفهمي

عبودي باد

بوتين

والد نيرة أشرف

أبناء الإماراتيات

عزاء مشجع

وحش مصيرة
أظهر المزيد

أخبار

ماذا عن ثاتشر؟.. بوتين يرد على قول جونسون إنه لو كان امرأة لما غزا أوكرانيا
تاريخ النشر: 30 يونيو 2022 11:27 GMT
تاريخ التحديث: 30 يونيو 2022 12:50 GMT

ماذا عن ثاتشر؟.. بوتين يرد على قول جونسون إنه لو كان امرأة لما غزا أوكرانيا

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا. وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في

+A -A
المصدر: رويترز

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس خلال زيارة لتركمانستان، استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر إرسال قوات إلى جزر فوكلاند ليدحض نظرية جونسون.

ووصف جونسون أمس الأربعاء، قرار بوتين بشن ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ ضد أوكرانيا بأنه ”مثال نموذجي للذكورة السامة“ وسخر من نزعة بوتين لتعزيز صورته الرجولية.

ورد بوتين في تصريحات للصحفيين قائلا ”أريد فقط أن استعيد أحداثا من التاريخ الحديث عندما قررت مارجريت ثاتشر شن عمليات عسكرية ضد الأرجنتين من أجل السيطرة على جزر فوكلاند. هنا، اتخذت امرأة قرارا بشن عمل عسكري.

”لذلك فهي ليست إشارة دقيقة تماما من رئيس الوزراء البريطاني إلى ما يحدث اليوم“.

واستمر الزعيم الروسي في كيل الانتقادات لتحرك بريطانيا قبل 40 عاما للرد عسكريا على محاولة الأرجنتين فرض سيطرتها على الجزر قليلة الكثافة السكانية التي تديرها بريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي.

وتساءل بوتين ”أين جزر فوكلاند وأين بريطانيا؟…أفعال ثاتشر كانت مدفوعة فقط بالطموحات الإمبريالية و(الرغبة في) تأكيد وضعهم الإمبريالي“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play