الجيش الروسي يعلن انسحابه من جزيرة "الثعبان" الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي الخميس انسحابه من جزيرة ”الثعبان“ الأوكرانية الإستراتيجية في البحر الأسود التي احتلتها موسكو لكنها كانت تتعرض لقصف أوكراني في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ”فرانس برس“، قالت وزارة الدفاع الروسية ”في الـ30 من حزيران/ يونيو في بادرة حسن نية، ”أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها“.

وشددت على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وأخيراً، كان أكد الجيش الأوكراني توجيهه ضربات قوية للقوات الروسية التي تمركزت في ”جزيرة الثعبان“ الإستراتيجية، تزامنًا مع نقله لأسلحة وأنظمة صاروخية إليها، موضحًا أنه ألحق خسائر ”موجعة“ بالروس.

ويطلق على الجزيرة اسم جزيرة الثعبان أو جزيرة الأفعى أو الجزيرة البيضاء، كونها موطنًا لثعابين بيضاء قاتلة تقدر بـ 4000 ثعبان.

يشار إلى أن جزيرة الثعبان الأوكرانية تقع على بعد نحو 35 كيلومترا من ساحل البحر الأسود، وظهرت بشكل مؤثر في وقت مبكر من بداية الغزو الروسي، عندما تحدى حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك الأوامر الروسية بالاستسلام.

وتشكل الجزيرة نقطة إستراتيجية لأهمية موقعها.