تقرير: أمريكا تتوقع اتفاقا حدوديا بين لبنان وإسرائيل خلال شهرين

كشف موقع ”أكسيوس“، الخميس، أن المبعوث الأمريكي أموس هوشستين أبلغ المفاوضين الإسرائيليين الأسبوع الماضي، أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن النزاع الحدودي البحري في غضون شهرين.

ووفق الموقع الأمريكي، فإن ”زعيم حزب الله الشيعي الموالي لإيران حسن نصر الله، هدد في تصريحات الأسبوع الماضي باستخدام القوة لمنع إسرائيل من إنتاج الغاز في منصة كاريش الواقعة جنوب المنطقة المتنازع عليها والتي تعتبرها إسرائيل رصيدا استراتيجيا، من إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يبدأ في غضون 10 أسابيع“.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هوشستين ”يشعر بالقلق إزاء التصعيد المحتمل ويعتقد أن الوقت المتبقي يمكن استخدامه كنافذة للفرصة عندما يكون لدى الجانبين حافز للتوصل إلى اتفاق وتجنب التصعيد وزيادة حدة التوتر في المنطقة“.

وعقد هوشستين يوم الجمعة الماضي، اجتماعا افتراضيا مع المفاوضين الإسرائيليين وأطلعهم على الموقف الذي تلقاه من الحكومة اللبنانية خلال رحلته إلى بيروت في الأسبوع السابق.

ونقل الموقع عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إن هوشستين بدا متفائلا بشأن زيارته إلى بيروت والاجتماع مع المسؤولين اللبنانيين.

وقال الموقع: ”بحسب المسؤولين، قال هوشستين إنه تم إحراز تقدم وإن جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في لبنان تمكنوا من الحصول على إجماع بشأن الطريق إلى الأمام“.

ولفت الموقع إلى أن المفاوضين الإسرائيليين أكدوا أن أهم شيء بالنسبة لهم هو ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن الاتفاق يعتبر ضروريا للبنان لأنه سيسمح له بالبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي ما يعزز اقتصاده المعرض للخطر بسبب الأزمة المالية الحالية.

وتابع الموقع: ”قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعتقدون أن شهرين جدول زمني محتمل للتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ“.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله: ”نتفهم جميعًا النافذة الزمنية، ونأمل جميعًا أن نتمكن من إحراز تقدم“.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن ”النقاشات مع اللبنانيين والإسرائيليين كانت مثمرة وعززت هدف تضييق الخلافات بين الجانبين“، في ما يتعلق بالنزاع البحري بينهما.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن ينضم هوشستين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته لإسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى منتصف الشهر المقبل، وأنه من المرجح أن يعقد اجتماعات بشأن الخلاف الحدودي البحري على هامش الزيارة.