بوتين يرد على سخرية قادة مجموعة السبع

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المحادثة بين قادة قمة السبع، التي بدأت باقتراح لخلع ستراتهم على الطاولة، ومناقشة صورة لبوتين عاري الصدر وهو يركب حصانا تم نشرها منذ عدة سنوات.

وقال بوتين للصحفيين مساء الأربعاء: ”لا أعرف كيف خططوا لخلع الملابس فوق الخصر أو تحته.. أعتقد أنه كان سيكون مشهدا مثيرا للاشمئزاز في الحالتين“.

وسخر قادة مجموعة السبع من صورة الرئيس الروسي كرجل قوي خلال اجتماعهم في ألمانيا الأحد الماضي، وتندروا بالسؤال عما إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ”هل نبقي السترات؟ هل نخلعها؟“ فيما همّ بالجلوس إلى الطاولة في قلعة إلمو في بافاريا حيث استضاف المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة السبع.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم لكن جونسون علّق ساخرا: ”علينا أن نظهر أننا أقوى من بوتين“.

وتابع ترودو: ”سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصانا“، مشيرا إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن ”ركوب الحصان هو الأفضل“، دون أن تعلّق على قضية الملابس تحديدا.

ورد جونسون: ”علينا أن نظهر لهم عضلاتنا“.