بوتين: إذا أقام الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد "سنرد بالمثل"

حذَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، من أن روسيا ”سترد بالمثل“ إذا أقام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنية تحتية في فنلندا والسويد، بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين، قوله إنه ”لا يستبعد“ أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترًا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وجاء تعليق بوتين بعد يوم من موافقة تركيا على محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن اتفقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض.

واتفق قادة الناتو، يوم الأربعاء، على دعوة فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف.

وأوضح بيان صادر عن قمة التحالف في مدريد: ”اليوم، قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام“.