بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك.. أوكرانيا تقطع علاقاتها مع سوريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال زيلينسكي في فيديو عبر تطبيق تلغرام: ”انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا“، مضيفا أن ”ضغوط العقوبات“ على دمشق الحليفة لموسكو ”ستزداد شدّة“.

وأضاف أنه يعتبر أن القرار السوري ”موضوع تافه“ ويفضل التركيز على مسائل أخرى.

وأعلنت سوريا، في وقت سابق الأربعاء، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 فبراير/ شباط الماضي قبل يومين من بدء الغزو.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية دونيتسك، استعداد بلاده ”للبدء بالعمل على رفع العلاقات إلى المستوى السياسي“ مع الأخيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنضم فيها دمشق إلى حليفتها روسيا، إذ اعترفت الحكومة السورية في مايو/ أيار 2018 بمنطقتي ابخازيا واوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء دمشق، وقدمت لها منذ بداية النزاع في العام 2011 دعماً عسكريا واقتصادياً ودبلوماسياً، خصوصاً في مجلس الأمن الدولي حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين الحكومة السورية.