إيران.. حكم بسجن الصحفية ويدا رباني 5 أعوام

أعلنت الصحفية الإيرانية ويدا رباني، اليوم الأربعاء، أن محكمة الثورة في طهران حكمت عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم مختلفة من بينها ”إهانة المقدسات، وتعكير صفو النظام العام“.

وكتبت الصحفية ”رباني“ عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أنه تم الحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم عدة منها ”إهانة المقدسات، وتعكير صفو النظام العام، والتحريض على السلوك العنيف، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي“.

از توهین به مقدسات، اخلال در نظم عمومی، تشویق به رفتار خشونت آمیز، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور گرفته تا فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.

اما جالب مصادیق این عنوانها است، همینقدر بگویم که مصداق توهین به مقدسات شعر ”تو مومن هستی و نمازت بوسه هایت هست“ /٢ — ویدا ربانی (@vida_rabbani) June 29, 2022

وأضافت رباني أن ”المأمور القضائي لم يُسقط أي تهم ضدها“، معتبرة الحكم الصادر ضدها بأنه ”سخيف“، ولا يقبله أي إنسان يطالب بالعدالة.

وبحسب الصحفية الإيرانية، فقد مُنعت من الانخراط في أنشطة إعلامية أو سياسية لمدة 5 سنوات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والنشاط السياسي.

وتم القبض على ”ويدا رباني“ عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العام الماضي، أثناء إدارة غرفة للحوار السياسي عبر تطبيق ”غلوب هاوس“، وقالت إن وزارة المخابرات هددتها ومديري الغرف الآخرين بالسجن 5 سنوات.

ويدا رباني عضوة في نقابة الصحفيين الإيرانيين، إضافة إلى أنها عضوة في حزب الأمة الإيراني أحد الأحزاب الإصلاحية، كما عملت في عدة وسائل إعلام مختلفة، وتخرجت في جامعة طهران من كلية العلوم السياسية.

وجرى اعتقال الصحفية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفي 20 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته تم الإفراج عنها بكفالة.