سوريا تقرر الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، اليوم الأربعاء، إن سوريا قررت الاعتراف رسميا ”باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية“ في شرق أوكرانيا.

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين المنشقين في فبراير/ شباط.