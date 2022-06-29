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سوريا تقرر الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 13:34 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 13:55 GMT

سوريا تقرر الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، اليوم الأربعاء، إن سوريا قررت الاعتراف رسميا "باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية

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المصدر: رويترز

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، اليوم الأربعاء، إن سوريا قررت الاعتراف رسميا ”باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية“ في شرق أوكرانيا.

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين المنشقين في فبراير/ شباط.

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