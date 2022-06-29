مسؤول روسي: ننظر لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بطريقة "سلبية"

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا تنظر إلى خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ بصورة ”سلبية“.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله، إن توسع حلف شمال الأطلسي ”يزعزع الاستقرار“ ولا يضيف شيئا إلى أمن أعضاء الحلف.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يتم التصديق سريعا على عضوية السويد وفنلندا في التحالف العسكري.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات للصحفيين في اليوم الثاني من قمة الحلف في مدريد ”سنتخذ قرارا في القمة بدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف، ستكون خطوة سريعة على نحو غير مسبوق“.

وكان البلدان تقدما في منتصف مايو/ أيار الماضي بطلب للانضمام لعضوية الحلف.

واستطرد قائلا ”بعد الدعوة نحتاج إلى عملية تصديق في 30 برلمانا. هذا يستغرق دائما بعض الوقت لكني أتوقع أيضا أن يتم ذلك بسرعة؛ لأن الحلفاء مستعدون لمحاولة إتمام عملية التصديق هذه في أسرع وقت ممكن“.