جونسون: "لو كان بوتين امرأة لما أعلن الحرب"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليعلن الحرب في أوكرانيا ”لو كان امرأة“، معتبرا أنه ”من المستحسن وجود المزيد من النساء في السلطة“.

وأضاف جونسون، لشبكة التلفزيون الألمانية ”زي دي اف“ مساء الثلاثاء ”لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك، كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة“، التي تهدف إلى ”غزو“ أوكرانيا.

وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو ”مثال ممتاز على ذكورية سامة“.

ودعا إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وأن يكون هناك المزيد من ”النساء في مناصب السلطة“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني دعا دول حلف شمال الأطلسي إلى زيادة نفقاتها العسكرية ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا من أجل ”إعادة تشكيل قوة الردع وضمان الدفاع خلال العقد المقبل“.

وفشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف مع بداية الغزو في الـ24 من شباط/فبراير، ليتحول القتال إلى المناطق الجنوبية والشرقية.

وفرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على الشركات والأفراد الموالين للكرملين، لكن هناك مخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية.