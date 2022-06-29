تركيا تطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 مشتبها فيهم بقضايا إرهاب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ستطالب تركيا فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون لحزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن اللذين تعتبرهما إرهابيين، كما أعلن وزير العدل بكر بوزداغ اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

ويأتي هذا الطلب غداة توقيع مذكرة بين الدول الثلاث تمهد لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف الوزير الذي أوردت تصريحاته وسائل الإعلام المحلية ”في إطار الاتفاق الجديد، سنطلب من فنلندا تسليم ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني وستة من +فيتو+، ومن السويد تسليم عشرة عناصر من +فيتو+ و11 من حزب العمال الكردستاني“.

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

و“فيتو“ اسم الحركة التي أسسها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولا عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

وكانت تركيا العضو في الحلف منذ 1952 تعطل انضمام البلدين متهمة خصوصا ستوكهولم وهلسنكي بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني.

لكن بعد اجتماعات طويلة على هامش قمة الأطلسي في مدريد، أعطت تركيا الضوء الأخضر لدخول هذين البلدين إلى الحلف. واعتبر الرئيس التركي أنه حصل على ”تعاون كامل“ في مكافحة حزب العمال الكردستاني.

وسيسمح هذا الاتفاق لدول الحلف باظهار وحدتها خلال قمة الأربعاء. إلا أن الدخول الرسمي للبلدين الذي ينبغي أن تصادق عليه برلمانات الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف، عملية طويلة تحتاج إلى أشهر.