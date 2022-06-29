هل ستعود هيلاري كلينتون للسباق الرئاسي عام 2024؟

قالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، إن هناك دعوات لعودة المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024 بدعوى أن الرئيس الحالي جو بايدن أصبح كبيرا في السن والحزب الديمقراطي يعاني من ضعف.

وفي تقرير نشرته الشبكة الثلاثاء، أشارت إلى تغريدة ”استفزازية“ للكاتب الأمريكي المعروف جون أليس قال فيها ”لقد حان الوقت لهيلاري كلينتون للعودة السياسية مرة أخرى.. الآن هي لحظتها“.

وأوضحت الشبكة أن حجة أليس تتركز على الأفكار القائلة بأن بايدن، الذي سيبلغ من العمر 82 عامًا بعد انتخابات 2024 بوقت قصير، هو ببساطة أكبر من أن يرشح نفسه مرة أخرى وأن المرشحين الآخرين من الحزب الديمقراطي ليسوا أقوياء.

وأشارت الشبكة إلى أن أليس ليس الشخص الوحيد الذي يتطلع إلى عودة كلينتون إذ كتب الناقد الديمقراطي خوان ويليامز في صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية أن كلينتون يجب أن تصبح شخصية رئيسية في الحملة الانتخابية.

وأضاف ويليامز أن ”كلينتون هي بالضبط الشخص المناسب لوضع الصلب في العمود الفقري للديمقراطيين، ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الجمهوريين المتطرفين كما يسميهم الرئيس بايدن يمزقون الأمة.. لذا استمروا في الحديث وتحدثوا بصوت أعلى.. هيلاري“.

ورأت الشبكة أن عودة كلينتون للترشح قد تكون صعبة باعتبار أن بايدن أكد عزمه سابقا على الترشح مرة أخرى بصرف النظر عن سنه المتقدمة.

ونقلت الشبكة عن تقرير نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن بايدن متضايق من الديمقراطيين الذين لن يدعموا خططه لإعادة ترشحه.

وقالت الصحيفة ”في مواجهة شكوك متصاعدة بشأن قدرته على الترشح لإعادة انتخابه عندما يبلغ من العمر 82 عامًا تقريبًا، أصيب الرئيس وكبار مساعديه بالصدمة من الأسئلة المتعلقة بخططه، وغضبهم مما يرون أنه عدم احترام من جانب حزبهم و الصحافة.. وهو عازم على مواجهة المزاعم بأنه فعليا بطة عرجاء بعد عام ونصف من إدارته“.

ولفتت ”سي أن أن“ إلى أن كلينتون نفسها نفت أي خطط لإعادة ترشيح نفسها في انتخابات عام 2024 قائلة في مقابلة مع صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري ”لا لن أترشح.. إنه أمر غير وارد.. بادئ ذي بدء، أتوقع أن يترشح بايدن.. إنه ينوي بالتأكيد الترشح وسيكون من الصعب للغاية تحدي ذلك“.