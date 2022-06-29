ستولتنبرغ: روسيا تشكل "تهديدًا مباشرًا" على أمن دول الناتو

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل ”تهديدا مباشرا“ لأمن دول الناتو، المجتمعة في قمة في مدريد اليوم الأربعاء، والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ”سنقول بوضوح“ خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، ”إن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمننا“.

وشدد على أن قمة مدريد ”تاريخية“ بينما يواجه الحلف ”أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية“.

في مواجهة التهديد الروسي، ستقرر دول الناتو في مدريد تعزيز ”مجموعاتها القتالية“ الموجودة على الحدود الشرقية للحلف.

وقال ستولتنبرغ الاثنين إن الناتو ”سيحدث تحولا في قوة ردعه“ البالغة 40 ألف جندي ويزيد عدد قواته ذات الجاهزية العالية ”إلى ما فوق“ 300 ألف جندي.

وأكد اليوم الأربعاء أن ”هذا أهم إصلاح لدفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة“.

وقال ستولتنبرغ مرة إن خارطة الطريق الجديدة لحلف الناتو، المسماة ”المفهوم الاستراتيجي“ والتي يتوقع تبنيها في مدريد، ستشير أيضا للمرة الأولى إلى ”التحديات“ التي تمثلها الصين ”لقيمنا ومصالحنا وأمننا“.

وأضاف: ”الصين ليست خصما ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار العواقب على أمننا عندما نرى الصين تستثمر بكثافة في المعدات العسكرية الجديدة“، وكدليل على القلق، دعا حلف شمال الأطلسي قادة اليابان وكوريا الجنوبية للمرة الأولى، للمشاركة في قمته هذا العام.