عبد اللهيان: لدى بايدن إرادة قوية لإحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه إرادة قوية للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإحياء الاتفاق النووي.

وأوضح عبد اللهيان خلال كلمة له مع عدد من الإيرانيين المقيمين في جمهورية تركمانستان التي وصلها لحضور اجتماع وزراء خارجية بحر قزوين، إن ”إدارة الرئيس بايدن ترسل بانتظام رسائل إلى ‎إيران عبر قنوات مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن لديه إرادة قوية للتوصل إلى اتفاق مع إيران“.

وأشار عبد اللهيان وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن ”كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني التقى في الدوحة اليوم إنريكي مورا هو كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي كمنسق وروبرت مالي هو الممثل المفاوض للولايات المتحدة“.

ولفت إلى أن ”إيران جاهزة وجادة في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي، إلا أننا من الناحية العملية نحتاج إلى أن نرى مدى صحة ادعاء الأمريكيين بالنوايا الجادة في هذه المرحلة من الحوار“.

وقال ”نحن جادون ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال“. تستند الخطوط الحمراء التي تم رسمها في المفاوضات على مستوى السياسة واتخاذ القرار في الدولة إلى الحماية القصوى للمصالح الوطنية للبلاد ، وهذه مسألة ستحكم عليها الأجيال القادمة.

وذكر أمير عبد اللهيان: ”أعتقد أنه إذا كانت لدى الجانب الأمريكي نوايا جادة وواقعية، فإن الاتفاق متاح في هذه المرحلة“.

وعن رؤيته للمحادثات التي بدأت الثلاثاء في الدوحة بطريقة غير مباشرة بين واشنطن وطهران، قال وزير الخارجية الإيراني ”إيران حاضرة بشكل كامل ومعقول في المفاوضات ولديها أجندة واضحة، ونحن مستعدون إذا كانت هذه الجولة من المحادثات مصحوبة بواقعية الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث“.

والتقى علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، بالمسؤولين القطريين بعد وصوله إلى الدوحة الثلاثاء، كما التقى بمنسق المحادثات النووية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

ويعد مورا حلقة الوصل بين إيران والولايات المتحدة، فيما رحبت قطر، بصفتها المستضيف الجديد لمحادثات إحياء الاتفاق النووي، بالحوار غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة.

وستستكمل المحادثات في الدوحة الأربعاء، ولم يتم الإعلان عن مكان عقد المحادثات، لكن تم رصد الوفد الإيراني في فندق إنتركونتيننتال في الدوحة.

وأعربت قطر عن أملها في أن تؤدي النتيجة الإيجابية لمحادثات إحياء الاتفاق النووي بشأن ”تعزيز الأمن والاستقرار والسلام“ في المنطقة إلى أفق جديد في التعاون الإقليمي الواسع والحوار مع إيران.

بدوره، توقع الخبير الإيراني في السياسة الخارجية جلال خوش جهرة في حديث لموقع ”رويداد 24“ الإيراني، أن ”تستمر المحادثات النووية في الدوحة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع“، مضيفاً ”إذا استمرت العملية على ما هي، وإذا لم يقم معارضو الاتفاق النووي باتخاذ إجراءات تخريبية، فسنرى أشياء عظيمة في الأسابيع المقبلة“.